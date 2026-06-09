Britische Wettbewerbshüter prüfen Paramount-Warner-Fusion

Die britische Wettbewerbsbehörde prüft die geplante 110-Milliarden-Dollar-Übernahme von Warner Bros Discovery durch Paramount Skydance. Die Competition and Markets Authority (CMA) teilte am Dienstag mit, sie ‌habe eine offizielle Prüfung eingeleitet, nachdem die erste Phase der Informationssammlung abgeschlossen worden sei. Die Behörde ⁠habe nun ⁠bis zum 7. August Zeit zu entscheiden, ob sie die Fusion genehmigt oder eine eingehendere Untersuchung einleitet. Zuvor hatten vom 13. bis zum 27. April interessierte Parteien die Möglichkeit, ihre Bedenken ‌zu dem Vorhaben zu äußern.

Paramount ‌hatte sich im Februar in einem Bieterwettstreit gegen Netflix durchgesetzt. Mit dem Zusammenschluss von großen Studios und ⁠Sendern wie CNN und CBS wollen die Konzerne ‌schlagkräftiger gegen Streaming-Plattformen konkurrieren. Die ⁠Fusion stößt jedoch branchenweit auf Bedenken und wird in Nordamerika und Europa geprüft. Autoren, Schauspieler, Filmemacher und Kinobetreiber äußerten Sorgen über ‌die Folgen für die ⁠Unterhaltungsindustrie und die Verbraucher.

In ⁠den USA bereiten Insidern zufolge zudem die Bundesstaaten Kalifornien und New York eine Klage vor, um den Zusammenschluss zu blockieren. Warner Bros und Paramount wollten sich auf Anfrage zunächst nicht äußern.