EDA-Aktie

Cadence Design: Intel-Kooperation beschleunigt Chip-Design

onvista · Uhr

Cadence Design geht eine umfangreiche Kooperation mit Intel Foundry ein. Ziel ist ein effizienterer, schnellerer Chip-Design-Prozess mit geringerem Designrisiko und kürzerer Time-to-Market für Kunden. Charttechnisch hat die Aktie ein wichtiges Level nicht halten können – für Martin ist sie zu teuer.

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Was bewegt die Aktie?

Cadence ist einer der führenden EDA-Spezialisten (Electronic Design Automation) – das Unternehmen liefert Software, Hardware-Plattformen und IP-Blöcke für komplexe Chipentwicklung. Die Zusammenarbeit mit Intel Foundry zielt auf eine umfassende Verbesserung des gesamten Foundry-Prozesses.

Das Ergebnis soll ein schnellerer Design Flow sein, ein reduziertes Design-Risiko und eine deutlich kürzere Time-to-Market für Chip-Kunden – also für die Unternehmen, die ihre Chips bei Intel fertigen lassen wollen. Das ist strategisch sinnvoll: Intel will seine Foundry-Attraktivität steigern, Cadence liefert das Ökosystem dafür.

Charttechnik

Die Aktie hatte ein wichtiges Widerstandsniveau nach oben durchbrochen, konnte dieses Ausbruchslevel aber nicht halten. Das ist eher ein technisch schwächeres Signal als ein sauberer Ausbruch mit Bestätigung. Die Aktie ist für Martin zu teuer und zu risikoreich für eine Position.

Martins Einschätzung

Die Kooperation mit Intel ist strategisch interessant – Cadence profitiert, wenn Intel Foundry an Bedeutung gewinnt. Aber die Bewertung ist zu hoch und das Ausführungsrisiko zu groß für einen Einstieg jetzt. Cadence bleibt auf der Beobachtungsliste, nicht im Portfolio.

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