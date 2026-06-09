Corning: Amazon-Deal treibt den Glasfaser-Boom weiter

Was bewegt die Aktie?

Corning produziert Glasfaserkabel für Rechenzentren – ein strukturell wachsender Markt, der direkt vom KI-Infrastrukturausbau profitiert. Der neue Liefervertrag mit Amazon ist dabei besonders bemerkenswert: Amazon hat gerade eine Rekordanleihe platziert, um Kapital für weitere Investitionen aufzunehmen – und Corning ist offenbar einer der Empfänger dieses Kapitals.

Der Vertrag sieht außerdem über 1.000 neue qualifizierte Fertigungsjobs in North Carolina vor – ein Zeichen dafür, dass es sich um eine substanzielle, langfristige Partnerschaft handelt. Konkrete Zahlen zu Volumen und Laufzeit wurden noch nicht kommuniziert.

Charttechnik

Die Kursentwicklung der letzten zwölf Monate ist beeindruckend: von 49 Dollar auf über 210 Dollar. Der Aufwärtstrend ist nach wie vor intakt, nichts hat ihn bisher gebrochen. In diesem Bereich ist ein weiterer Rücksetzer zum Ausbruchsniveau möglich – der wäre ein klassischer Einstiegspunkt.

Martins Einschätzung

Corning ist ein echter struktureller Gewinner des KI-Infrastrukturbooms. Glasfaser ist genauso wichtig wie Chips – und deutlich weniger gehypt. Der Amazon-Deal bestätigt die Investitionsthese. Wer Rücksetzer nutzt, hat hier eine gute Ausgangslage.