Datenschützer noyb verklagt Auskunftei CRIF wegen Bonitätsbewertungen

Wien, 09. ⁠Jun (Reuters) - In Österreich geht die Datenschutzorganisation noyb wegen mutmaßlich illegaler Bonitätsbewertungen rechtlich gegen die international tätige Kreditauskunftei CRIF vor. Die von dem Datenschutz-Aktivisten Max Schrems geführte Organisation habe in Österreich eine Unterlassungsklage eingereicht und ‌bereite eine Sammelklage auf Schadenersatz vor, teilte noyb am Dienstag mit.

Noyb wirft dem in Österreich stark vertretenen italienischen Unternehmen vor, ein ⁠heimliches Melderegister ⁠mit Daten von fast allen Erwachsenen in dem Land aufgebaut zu haben. Bei rund 90 Prozent der Betroffenen basiere der sogenannte Score, der oft über die Vergabe von Handyverträgen oder Krediten entscheide, lediglich auf Alter, Geschlecht und Wohnadresse, da keine echten Finanzdaten ‌vorlägen. "CRIF hat sich die Daten von fast ‌jeder Person in Österreich organisiert und vergibt fragwürdige Scores", erklärte Schrems. Weder die Datensammlung noch das Scoring seien in dieser Form legal. Eine Stellungnahme ⁠von CRIF lag zunächst nicht vor.

Noyb wirft CRIF zudem vor, Betroffene ‌kaum über die Datenspeicherung zu informieren ⁠und Daten ohne Einwilligung auf Basis eines "berechtigten Interesses" zu verarbeiten. Die verwendeten Daten stammten Noyb zufolge oft von Adresshändlern, die diese eigentlich nur für Marketingzwecke verkaufen dürften. Zu den ‌Kunden von CRIF zählten demnach ⁠große Unternehmen wie die Mobilfunkanbieter Magenta ⁠und Drei, die Erste Bank, der Stromkonzern Verbund sowie der Online-Händler Zalando und der Zahlungsdienstleister Klarna.

Die Datenschützer gehen im Erfolgsfall der geplanten Sammelklage von einem Schadenersatz von jeweils rund 500 Euro für die Betroffenen aus. Das Vorgehen von noyb ist eines der ersten Verfahren unter der neuen Verbandsklagen-Richtlinie der Europäischen Union, die Verbrauchern die gebündelte Durchsetzung ihrer Rechte erleichtern soll.

(Bericht von Alexandra ⁠Schwarz-Goerlich, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)