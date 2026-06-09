Dax-Anleger bleiben vorsichtig - Infineon gefragt
Frankfurt, 09. Jun (Reuters) - Nach dem schwachen Wochenstart bleiben die Dax-Anleger weiter in Deckung. Der deutsche Leitindex fiel zur Eröffnung am Dienstag um 0,1 Prozent auf 24.588 Punkte. Am Vortag hatte das Börsenbarometer rund ein halbes Prozent nachgegeben. "Ohne klare Leitplanken bleibt das Marktumfeld schwer navigierbar", konstatierte Timo Emden von Emden Research. "Zwischen Krisenrauschen, geldpolitischen Fragezeichen und der KI-Euphorie als strukturellem Wachstumstreiber fehlt Anlegern derzeit ein verlässliches Navigationssignal."
Zu den stärksten Dax-Werten gehörte Infineon. Die Aktien des Chipherstellers sprangen in der Spitze um 3,7 Prozent nach oben und setzten damit ihre Erholung fort. Auch an der Wall Street und in Asien hatten Anleger nach dem jüngsten Ausverkauf wieder bei Chipherstellern zugegriffen. Dagegen gaben die Titel von K+S zur Eröffnung mehr als fünf Prozent nach, nachdem der Düngemittel- und Salzkonzern eine Wandelanleihe angekündigt hat.
(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)
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