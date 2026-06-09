Frankfurt, ⁠09. Jun (Reuters) - Nach dem schwachen Wochenstart bleiben die Dax-Anleger weiter in Deckung. Der deutsche Leitindex fiel zur Eröffnung am ‌Dienstag um 0,1 Prozent auf 24.588 Punkte. Am Vortag hatte das Börsenbarometer ⁠rund ein ⁠halbes Prozent nachgegeben. "Ohne klare Leitplanken bleibt das Marktumfeld schwer navigierbar", konstatierte Timo Emden von Emden Research. "Zwischen Krisenrauschen, geldpolitischen Fragezeichen und der KI-Euphorie als ‌strukturellem Wachstumstreiber fehlt Anlegern ‌derzeit ein verlässliches Navigationssignal."

Zu den stärksten Dax-Werten gehörte Infineon. Die Aktien des Chipherstellers ⁠sprangen in der Spitze um 3,7 ‌Prozent nach oben und ⁠setzten damit ihre Erholung fort. Auch an der Wall Street und in Asien hatten Anleger nach ‌dem jüngsten Ausverkauf ⁠wieder bei Chipherstellern zugegriffen. ⁠Dagegen gaben die Titel von K+S zur Eröffnung mehr als fünf Prozent nach, nachdem der Düngemittel- und Salzkonzern eine Wandelanleihe angekündigt hat.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)