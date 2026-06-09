Dax dürfte unverändert starten - Asien deutlich im Plus

Auf dem niedrigsten Stand seit fast drei Wochen dürfte der Dax am Dienstag erst einmal auf der Stelle treten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start auf 24.620 Punkte und damit hauchdünn über dem Vortagsniveau.

Anleger blicken auf diesem Niveau weiter von unten auf die 21-Tage-Linie, die der Dax zu Wochenbeginn im Zuge des jüngsten globalen Ausverkaufs unterschritten hatte. Der Charttechniker Martin Utschneider vom Broker Robomarkets schrieb am Morgen mit Blick auf den Dax, das Kräfteverhältnis zwischen Bullen und Bären sei vorerst ausgeglichen. In New York hatten sich die Tech-Werte am Vorabend erholt, aber nach dem europäischen Handelsschluss keinen zusätzlichen Schwung mehr gezeigt. In Asien war vor allem in Südkorea eine kräftige Erholung angesagt nach den dort sehr deutlichen Montagsverlusten, die in Europa nicht oder weniger stark zur Geltung gekommen waren.

USA: Anleger greifen wieder zu

Nach der jüngsten Tech-Verkaufswelle haben Aktienanleger in New York hier am Montag wieder zugegriffen. Auch die weiter prekäre Lage im Nahen Osten und steigende Ölpreise schreckten sie zu Wochenbeginn nicht.

Zum Börsenschluss notierte der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 1,58 Prozent höher bei 29.414 Punkten. Er hatte am Freitag mit einem Minus von fast fünf Prozent besonders deutlich unter Gewinnmitnahmen gelitten - befeuert zusätzlich durch einen soliden Arbeitsmarktbericht, der die Spekulationen bestärkte, dass die US-Notenbank demnächst ihren Leitzins erhöhen wird. Für den marktbreiten S&P 500, der am Freitag ebenfalls unter Druck geraten war, ging es am ersten Handelstag der neuen Woche um 0,30 Prozent auf 7.405 Punkte hoch. Dagegen stand beim zunächst stabilisierten Dow Jones Industrial ein Minus von 0,16 Prozent auf 50.786 Punkte zu Buche.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 50.786 - 0,16 Prozent S&P 500 7.405 + 0,30 Prozent Nasdaq 29.414 + 1,58 Prozent

Asien: Erholung in Südkorea

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag größtenteils zugelegt. Besonders kräftige Gewinne gab es dabei in Südkorea. Dort legte der Kospi im späten Handel knapp sieben Prozent zu und holte damit fast die Verluste vom Montag auf. Der japanische Leitindex Nikkei 225 zog rund eine Stunde vor Handelsende zwei Prozent zu. Der Nikkei hatte am Montag knapp vier Prozent nachgegeben. Auch an den chinesischen Festlandsbörsen ging es am Dienstag nach oben. In China überraschten die Handelsbilanz-Daten positiv. Leichte Gewinne gab es in Hongkong.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 65.368 + 2,10 Prozent Hang Seng 24.673 + 0,07 Prozent CSI 300 4.764 + 1,08 Prozent Kospi 8.019 + 7,15 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 125,26 - 0,25 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,06 + 0,004 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,55 + 0,016 Prozentpunkte

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung Euro in Dollar 1,1537 + 0,06 Prozent Dollar in Yen 160,25 - 0,03 Prozent Euro in Yen 184,87 + 0,06 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 93,50 USD - 0,75 USD WTI 90,17 USD - 1,13 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE EUROSHOP AUF 22 (23) EUR - 'HOLD'

(mit Material von dpa-AFX)

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