Vorbörse 09.06.2026

Dax dürfte unverändert starten - Asien deutlich im Plus

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Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Quelle: Adobe.com/PhotoGranary

Auf dem niedrigsten Stand seit fast drei Wochen dürfte der Dax am Dienstag erst einmal auf der Stelle treten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start auf 24.620 Punkte und damit hauchdünn über dem Vortagsniveau.

Anleger blicken auf diesem Niveau weiter von unten auf die 21-Tage-Linie, die der Dax zu Wochenbeginn im Zuge des jüngsten globalen Ausverkaufs unterschritten hatte. Der Charttechniker Martin Utschneider vom Broker Robomarkets schrieb am Morgen mit Blick auf den Dax, das Kräfteverhältnis zwischen Bullen und Bären sei vorerst ausgeglichen. In New York hatten sich die Tech-Werte am Vorabend erholt, aber nach dem europäischen Handelsschluss keinen zusätzlichen Schwung mehr gezeigt. In Asien war vor allem in Südkorea eine kräftige Erholung angesagt nach den dort sehr deutlichen Montagsverlusten, die in Europa nicht oder weniger stark zur Geltung gekommen waren.

USA: Anleger greifen wieder zu

Nach der jüngsten Tech-Verkaufswelle haben Aktienanleger in New York hier am Montag wieder zugegriffen. Auch die weiter prekäre Lage im Nahen Osten und steigende Ölpreise schreckten sie zu Wochenbeginn nicht.

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Zum Börsenschluss notierte der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 1,58 Prozent höher bei 29.414 Punkten. Er hatte am Freitag mit einem Minus von fast fünf Prozent besonders deutlich unter Gewinnmitnahmen gelitten - befeuert zusätzlich durch einen soliden Arbeitsmarktbericht, der die Spekulationen bestärkte, dass die US-Notenbank demnächst ihren Leitzins erhöhen wird. Für den marktbreiten S&P 500, der am Freitag ebenfalls unter Druck geraten war, ging es am ersten Handelstag der neuen Woche um 0,30 Prozent auf 7.405 Punkte hoch. Dagegen stand beim zunächst stabilisierten Dow Jones Industrial ein Minus von 0,16 Prozent auf 50.786 Punkte zu Buche.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones50.786- 0,16 Prozent
S&P 5007.405+ 0,30 Prozent
Nasdaq29.414+ 1,58 Prozent

Asien: Erholung in Südkorea

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag größtenteils zugelegt. Besonders kräftige Gewinne gab es dabei in Südkorea. Dort legte der Kospi im späten Handel knapp sieben Prozent zu und holte damit fast die Verluste vom Montag auf. Der japanische Leitindex Nikkei 225 zog rund eine Stunde vor Handelsende zwei Prozent zu. Der Nikkei hatte am Montag knapp vier Prozent nachgegeben. Auch an den chinesischen Festlandsbörsen ging es am Dienstag nach oben. In China überraschten die Handelsbilanz-Daten positiv. Leichte Gewinne gab es in Hongkong.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22565.368+ 2,10 Prozent
Hang Seng24.673+ 0,07 Prozent
CSI 3004.764+ 1,08 Prozent
Kospi8.019+ 7,15 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future125,26- 0,25 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,06+ 0,004 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,55+ 0,016 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1537+ 0,06 Prozent
Dollar in Yen160,25- 0,03 Prozent
Euro in Yen184,87+ 0,06 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent93,50 USD- 0,75 USD
WTI90,17 USD- 1,13 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE EUROSHOP AUF 22 (23) EUR - 'HOLD'

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(mit Material von dpa-AFX)

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