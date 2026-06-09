Dax kaum verändert erwartet

Frankfurt, 09. ⁠Jun (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge wenig verändert in den Handel starten. Zum Wochenauftakt hatte der deutsche Leitindex 0,6 Prozent niedriger bei 24.616 Punkten geschlossen. Die ‌erneute Eskalation im Iran-Krieg hatte zeitweise die Ölpreise mehr als fünf Prozent nach oben getrieben und die europäischen Aktienmärkte belastet. ⁠An der ⁠Wall Street hellte unterdessen eine Erholung bei Technologie-Aktien die Stimmung auf. Zur Erleichterung der Anleger trug zudem bei, dass der Iran und Israel ihre gegenseitigen Angriffe wieder einstellten.

Anleger haben weiterhin die Entwicklung in Nahost im Blick. China überraschte mit starken ‌Handelsdaten. Die Exporte der Volksrepublik haben im ‌Mai dank einer starken Nachfrage nach Halbleitern und Hardware für Künstliche Intelligenz (KI) sowie vorgezogener Bestellungen aus dem Ausland überraschend deutlich angezogen. Im ⁠Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Ausfuhren um 19,4 Prozent. Auch die ‌Importe legten mit einem Anstieg von ⁠27,4 Prozent stärker zu als erwartet. Am Vormittag blicken Anleger auf die Zahlen zur deutschen Industrieproduktion, die Hinweise zur Verfassung der deutschen Wirtschaft geben.

Auf dem Luftfahrtgipfel in ‌Berlin treffen sich hochrangige Branchenvertreter ⁠wie etwa die Chefs von Airbus ⁠und Rolls-Royce, um über die Zukunft des Sektors zu diskutieren. Boeing legt zudem seine Auftrags- und Auslieferungszahlen für Mai vor. Nach Börsenschluss in Europa wird der US-Softwarekonzern Oracle seine Quartalszahlen veröffentlichen, was am Folgetag für Bewegung bei SAP sorgen könnte.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 24.616,22

EuroStoxx50 6.062,29

EuroStoxx50-Future 6.078,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 50.786,01 -0,2%

Nasdaq

S&P 500 7.405,73 +0,3%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 3.979,68 +0,5%

Hang Seng 24.646,21 -0,0%

(Bericht von Stefanie Geiger, ⁠redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)