Dax Chartanalyse 09.06.2026

Dax läuft an kurzfristig entscheidende Marke heran

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand24.80025.000
Dax-Unterstützung24.30024.100

Dax-Rückblick:

Der deutsche Leitindex Dax konnte sich nach der sehr schwachen Eröffnung gestern wenig überraschend zunächst erholen, ein nachhaltiger Ausbruch auf der Oberseite gelang zunächst nicht, der Index gab einen Teil der Zwischengewinne am Nachmittag wieder ab.

Heute Vormittag nehmen die Käufer allerdings erneut Anlauf - der Index klettert in den Bereich um 24.700 Punkte.

Dax-Ausblick: 

Nach der gestrigen Erholung ausgehend vom EMA50 im Tageschart (Linie braun im Chart unten) probiert sich das deutsche Börsenbarometer heute erneut an einem Comeback zurück über den kurzfristig relevanten Widerstand im Bereich um 24.800 Punkte. Die Reaktion an dieser Marke in den kommenden Handelsstunden könnte bereits eine Richtungsentscheidung für die restliche Handelswoche werden.

Ein Ausbruch über diese Marke eröffnet sofort weiteres Potenzial auf der Oberseite zurück über 25.000 Punkte, ein Scheitern hingegen dürfte ein erneutes Abdriften in den mittleren 24.000er Bereich zur Folge haben.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU9Q15) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 09.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.263,25 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU60PG) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 09.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.182,10 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 08.06.2026
Unter dieser Marke muss im Dax mit weiteren Abgaben gerechnet werdengestern, 09:37 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 05.06.2026
Schwache Eröffnung im Dax wird gekauft - geht da noch mehr?05. Juni · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 04.06.2026
Dieser Widerstand war am Morgen eine Nummer zu groß04. Juni · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 03.06.2026
An dieser Marke steht der Richtungsentscheid für den Dax an03. Juni · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Minus fünf Prozent
Drei Gründe: Warum Tech-Aktien am Freitag so abrutschtengestern, 13:42 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Chat GPT, Gemini, Claude & Co. sind keine Portfoliomanager06. Juni · onvista-Partners
Abseits von Gold und Silber
So holst du dir Platin und Co. ins Depot05. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen