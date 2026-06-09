Dax-Widerstand 24.800 25.000 Dax-Unterstützung 24.300 24.100

Dax-Rückblick:

Der deutsche Leitindex Dax konnte sich nach der sehr schwachen Eröffnung gestern wenig überraschend zunächst erholen, ein nachhaltiger Ausbruch auf der Oberseite gelang zunächst nicht, der Index gab einen Teil der Zwischengewinne am Nachmittag wieder ab.

Heute Vormittag nehmen die Käufer allerdings erneut Anlauf - der Index klettert in den Bereich um 24.700 Punkte.

Dax-Ausblick:

Nach der gestrigen Erholung ausgehend vom EMA50 im Tageschart (Linie braun im Chart unten) probiert sich das deutsche Börsenbarometer heute erneut an einem Comeback zurück über den kurzfristig relevanten Widerstand im Bereich um 24.800 Punkte. Die Reaktion an dieser Marke in den kommenden Handelsstunden könnte bereits eine Richtungsentscheidung für die restliche Handelswoche werden.

Ein Ausbruch über diese Marke eröffnet sofort weiteres Potenzial auf der Oberseite zurück über 25.000 Punkte, ein Scheitern hingegen dürfte ein erneutes Abdriften in den mittleren 24.000er Bereich zur Folge haben.