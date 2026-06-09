DAX tritt auf der Stelle – Anleger blicken auf KI Bewertungen und Nahost

Der DAX zeigt sich am Dienstag leicht fester, während auch der EuroStoxx 50 mit moderaten Aufschlägen in den Handel gestartet ist. An den US Börsen deuten die vorbörslichen Indikationen ebenfalls auf einen freundlichen Handelsauftakt hin; insbesondere Technologiewerte legen zu. Der Nikkei 225 hatte den Handel in Asien hingegen leicht im Minus beendet.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus steht die angespannte Lage im Nahen Osten. Nach den jüngsten gegenseitigen Angriffen zwischen Israel und Iran hat sich die Situation zwar vorerst beruhigt, die Unsicherheit über eine erneute Eskalation bleibt jedoch hoch. Parallel rückt die Diskussion um die geplanten Mega Börsengänge von SpaceX, OpenAI und Anthropic in den Vordergrund. Die milliardenschweren IPOs nähren Spekulationen über eine mögliche Blasenbildung im KI und Raumfahrtsektor. Marktbeobachter verweisen insbesondere auf ambitionierte Bewertungen bei gleichzeitig teils fehlender Profitabilität.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den Einzelwerten gerät K+S unter Druck. Die Aktie zählt zu den schwächeren Werten im vorbörslichen Handel, nachdem der Düngemittelhersteller die Ausgabe von Wandelanleihen im Volumen von rund 300 Millionen Euro angekündigt hatte. Anleger sorgen sich vor allem über mögliche Verwässerungseffekte.
Auch Evonik steht im Fokus. Hintergrund ist die geplante Umtauschanleihe der RAG Stiftung mit einem Volumen von rund 375 Millionen Euro. Der Markt reagierte verhalten; die Aktie tendierte vor Handelsbeginn schwächer.
Rheinmetall zeigt ebenfalls eine leichte Korrekturbewegung. Belastet wurde der Rüstungswert durch eine vorsichtigere Einschätzung des europäischen Verteidigungssektors durch Morgan Stanley. Nach der starken Rally der vergangenen Monate nehmen Investoren hier zunehmend Gewinne mit.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX®
|Bull
|UN8DR1
|9,65
|23717,823474 Punkte
|25,69
|Open End
|Infineon Technologies AG
|Bull
|UN8E25
|23,17
|57,19631 EUR
|3,49
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN7EMJ
|5,61
|24162,375696 Punkte
|45,27
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG4WCV
|46,77
|20023,60479 Punkte
|5,33
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2Y9N
|15,09
|26183,886612 Punkte
|15,88
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.06.2026; 10:45 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Goldman Sachs Group.
|Call
|UG7QJF
|10,07
|1050,00 USD
|5,14
|16.12.2026
|DAX®
|Put
|UN74DC
|0,74
|24400,00 Punkte
|80,35
|12.06.2026
|Eli Lilly & Co
|Call
|UN1B93
|0,31
|1400,00 USD
|8,17
|16.09.2026
|Eli Lilly & Co
|Call
|UN6NPU
|1,82
|1100,00 USD
|3,56
|17.03.2027
|STMicroelectronics N.V.
|UN7ML2
|1,90
|70,00 EUR
|2,22
|16.06.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.06.2026; 10:45 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Nasdaq-100®
|Long
|UN8ZR4
|1,61
|28439,331035 Punkte
|30
|Open End
|Micron Technology, Inc.
|Long
|UN83VQ
|7,03
|843,992393 USD
|9
|Open End
|Arm Holding plc ADR
|Long
|UN8ZFE
|2,91
|288,725002 USD
|6
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UN83MJ
|4,97
|1088,285714 EUR
|14
|Open End
|Dow Jones Industrial Averange Index
|Long
|HD49ZF
|9,24
|42330,753869 Punkte
|6
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.06.2026; 10:45 Uhr;
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