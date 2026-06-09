Deutsche Firmen fahren Produktion etwas hoch - "Fiskalpaket zündet noch nicht"

Berlin, 09. ⁠Jun (Reuters) - Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im April etwas erhöht. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 0,4 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Von der ‌Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Wachstum von 0,5 Prozent gerechnet, nach revidiert minus 0,1 Prozent im März.

"Die Lage ⁠bei der ⁠Produktion gleicht weiter einem Trauerspiel - nur unter der Lupe ist zu erkennen, dass sich produktionsseitig etwas getan hat", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. "Bislang hat das Fiskalpaket noch nicht gezündet."

Bei der Industrie allein stagnierte die Produktion im ‌April zum Vormonat. Die Anstiege in der ‌chemischen Industrie (+2,1 Prozent) und in der Herstellung von Metallerzeugnissen (+1,6 Prozent) beeinflussten das Gesamtergebnis positiv. Negativ wirkte sich hingegen der Produktionsrückgang im Bereich der ⁠Automobilindustrie (-4,7 Prozent) aus.

Die Industrie hatte zuletzt überraschend wenig Aufträge erhalten: Die ‌Bestellungen waren im April wegen ⁠der sinkenden Nachfrage infolge des Iran-Kriegs mit 3,8 Prozent fast doppelt so stark eingebrochen wie erwartet. Dafür sorgte die schwächere Nachfrage aus den Euro-Ländern und in wichtigen Branchen wie ‌dem Auto- und Maschinenbau.

Die Energieerzeugung ⁠wurde im April um 0,2 ⁠Prozent erhöht. Im Baugewerbe ging es spürbar um 2,4 Prozent nach oben. "Das könnten witterungsbedingte Einflüsse gewesen sein", sagte Jens-Oliver Niklasch von der LBBW. "Hier ist wohl das Wetter der Wohltäter." Ansonsten zeige sich das altbekannte Bild: "Die Aufwärtsimpulse für die Konjunktur sind bislang eher schwach ausgeprägt", sagte der Analyst und betonte mit Blick auf die gestörte Energieversorgung durch den Iran-Krieg: "Über allem schwebt ⁠die Schließung der Straße von Hormus."

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)