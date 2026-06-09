Devisen: Eurokurs wenig verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag kaum bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1546 US-Dollar gehandelt und damit nur geringfügig höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1540 Dollar festgesetzt. Daten zur Industrieproduktion und Handelsbilanz aus Deutschland haben am Devisenmarkt am Morgen nicht für neue Impulse gesorgt.

Im Nahen Osten hat sich die Lage nach der Eskalation zu Wochenbeginn wieder etwas beruhigt. Die Erzfeinde Iran und Israel haben ihre wechselseitigen Angriffe vorerst wieder eingestellt. Die Ölpreise sind nach dem deutlichen Anstieg am Montag wieder etwas zurückgekommen.

Laut der Helaba stehen heute US-Daten im Fokus. In den USA stehen am frühen Nachmittag die Handelsbilanz und Daten vom Immobilienmarkt zur Veröffentlichung an.

"Großen Einfluss auf die Zinserhöhungserwartungen bezüglich der Fed werden die heutigen Veröffentlichungen aber wohl nicht haben. Die Zinserwartungen sind seit dem starken Arbeitsmarktbericht am Freitagnachmittag deutlich gestiegen und inzwischen ist ein Zinsschritt im Dezember vollständig eingepreist", schreiben die Experten in ihrem Morgenkommentar./stk/zb