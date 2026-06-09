EQS-Adhoc: CCS Abwicklungs AG: Antragstellung auf Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt („Delisting“)

EQS-Ad-hoc: CCS Abwicklungs AG / Schlagwort(e): Sonstiges

CCS Abwicklungs AG: Antragstellung auf Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt („Delisting“)



09.06.2026 / 21:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der Vorstand der CCS Abwicklungs AG hat heute beschlossen, aufgrund des seit dem 1. April 2023 eröffneten und noch immer fortdauernden Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung einen Antrag auf Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt nach § 39 Abs. 2 Nr. 4 BörsG bei der Frankfurter Wertpapierbörse zu stellen. Der Vorstand geht davon aus, dass die Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse über den Antrag kurzfristig positiv entscheiden wird.

Ende der Insiderinformation

09.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: CCS Abwicklungs AG Ezzestraße 8 44379 Dortmund Deutschland Internet: https://www.ccs-abwicklung.de ISIN: DE000A2QDNX9 WKN: A2QDNX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2342706

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2342706 09.06.2026 CET/CEST