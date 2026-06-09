EQS-Adhoc: CREDITSHELF AG: NEUE ORGANE

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CREDITSHELF AG: NEUE ORGANE



09.06.2026 / 20:01 CET/CEST

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CREDITSHELF AG: NEUE ORGANE

Frankfurt am Main, 09. Juni 2026 – Der Aufsichtsrat der creditshelf AG hat heute Herrn Philipp von Erffa (CEO), Herrn Sebastian Holl (CFO) sowie Frau Claudia Vucak (CPLO) zu den neuen Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft bestellt.



Das bisherige Mitglied des Vorstands, Herr Sascha Magsamen, hat sein Amt mit Ablauf der heutigen Sitzung des Aufsichtsrats niedergelegt. Der Aufsichtsrat hat der Niederlegung zugestimmt.



Ansprechpartner:

Sebastian Holl, CFO

E-Mail: info@creditshelf-ag.de

Website: https://creditshelf-ag.de/

Börse: Frankfurt

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Sprache: Deutsch Unternehmen: creditshelf Aktiengesellschaft Hausener Weg 29 60489 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: 0697880880666 E-Mail: info@creditshelf-ag.de Internet: https://creditshelf-ag.de/ ISIN: DE000A41YEG8 WKN: A41YEG Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard) EQS News ID: 2342584

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