EQS-Adhoc: United Labels AG: Verschiebung der Veröffentlichung der Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025
EQS-Ad-hoc: United Labels AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
United Labels AG: Verschiebung der Veröffentlichung der Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025
09.06.2026 / 16:19 CET/CEST
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ad-hoc-Mitteilung der United Labels AG vom 9. Juni 2026
ISIN: DE 0005489561, WKN: 548956, Ticker: ULC
United Labels AG: Verschiebung der Veröffentlichung der Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025
Münster, 09.06.2026. Die United Labels AG (ISIN: DE 0005489561, WKN: 548956) gibt hiermit bekannt, dass die ursprünglich für den 10. Juni 2026 vorgesehene Veröffentlichung der Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 verschoben wird. Grund für die Verschiebung ist das Vorhandensein von stark eingeschränkten personellen Resourcen im Accounting.
Die Veröffentlichung der Finanzberichte ist nun spätestens bis zum 24. Juni 2026 vorgesehen.
Die vorläufigen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 wurden bereits in einer ad hoc Mitteilung am 27. Mai 2025 veröffentlicht. Zu den dort getroffenen Aussagen bezüglich des Umsatzes und des Ergebnisses gibt es keine Änderungen.
Der vollständige Jahresabschluss und weitere Erläuterungen erfolgen dann mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichtes unter: https://www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte
Kontakt: United Labels AG, Gildenstr. 6, 48157 Münster, Tel.: +49 251-3221-0, www.unitedlabels.comDiese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
Investor Relations & Finanzmedien:
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