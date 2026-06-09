EQS-CMS: Energiekontor AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Energiekontor AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Energiekontor AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
09.06.2026 / 08:30 CET/CEST
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1. Zwischenmeldung
Die Energiekontor AG hat im Zeitraum vom 1. Juni 2026 bis zum 5. Juni 2026 insgesamt 1.100 Aktien im Rahmen des am 28. Mai 2026 bekannt gemachten und am 1. Juni 2026 begonnenen Aktienrückkaufprogramms erworben.
Die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen betrugen für den genannten Zeitraum jeweils pro Tag:
|Datum
|Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück)
|Gewichteter Durchschnittskurs (Euro)
|Aggregiertes Volumen (Euro)
|01.06.2026
|210
|46,7464
|9.816,75
|02.06.2026
|354
|46,0321
|16.295,35
|03.06.2026
|400
|43,7258
|17.490,30
|04.06.2026
|48
|42,5313
|2.041,50
|05.06.2026
|88
|44,1443
|3.884,70
Die Gesamtzahl zurückerworbener Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 1. Juni 2026 beträgt 1.100.
Der Erwerb der Aktien der Energiekontor AG erfolgte durch ein von der Energiekontor AG beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).
Weitere Informationen zu den einzelnen Transaktionen des Aktienrückkaufs gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter www.energiekontor.de/investor-relations/aktienrueckkauf abrufbar.
Bremen, 9. Juni 2026
Energiekontor AG
Der Vorstand
09.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Energiekontor AG
|Mary-Somerville-Straße 5
|28359 Bremen
|Deutschland
|Internet:
|www.energiekontor.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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