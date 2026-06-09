EQS-DD: Friedrich Vorwerk Group SE: Tim Hameister, Kauf

EQS Group · Uhr
Thema: Wasserstoff
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.06.2026 / 11:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Tim
Nachname(n):Hameister

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Friedrich Vorwerk Group SE

b) LEI

529900NBM89YAM5ENI18 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A255F11

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
57,50 EUR25.875,00 EUR
59,70 EUR34.029,00 EUR
59,75 EUR10.755,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
58,8825 EUR70.659,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

03.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:TGAT

09.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Friedrich Vorwerk Group SE
Harburger Straße 19
21255 Tostedt
Deutschland
Internet:www.friedrich-vorwerk-group.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

105408 09.06.2026 CET/CEST

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