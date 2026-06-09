EQS-DD: Mountain Alliance AG: Mountain Street Capital GmbH, Erwerb durch Zeichnung im Rahmen einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
09.06.2026 / 09:33 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Mountain Street Capital GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Neil
|Nachname(n):
|Neureither
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Mountain Alliance AG
b) LEI
|391200XWTRFJ0JRKK852
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A12UK08
b) Art des Geschäfts
|Erwerb durch Zeichnung im Rahmen einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|2,60 EUR
|52.000,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|2,6000 EUR
|52.000,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|08.06.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
09.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mountain Alliance AG
|Theresienstraße 40
|80333 München
|Deutschland
|Internet:
|www.mountain-alliance.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
105400 09.06.2026 CET/CEST
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