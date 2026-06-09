EQS-News: Bitmine Immersion Technologies (BMNR) verkündet bekannt, dass der ETH-Bestand 5,54 Millionen Token erreicht hat und der Gesamtbestand an Kryptowährungen und Bargeld 9,6 Milliarden US-Dollar beträgt

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Bitmine Immersion Technologies (BMNR) verkündet bekannt, dass der ETH-Bestand 5,54 Millionen Token erreicht hat und der Gesamtbestand an Kryptowährungen und Bargeld 9,6 Milliarden US-Dollar beträgt



09.06.2026 / 16:05 CET/CEST

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Bitmine besitzt 4,59% des gesamten ETH-Münzbestandes von 120,7 Millionen

Bitmine hat in nur 11 Monaten 92% des Weges der „Alchemie der 5%"' zurückgelegt

Ethereum profitiert weiterhin von zwei günstigen Faktoren: der Tokenisierung an der Wall Street auf der Blockchain und dem wachsenden Bedarf an öffentlichen und neutralen Blockchains seitens autonomer KI-Systeme

Bitmine hält 4.718.677 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 1.630 US-Dollar pro ETH einem Wert von 7,7 Milliarden US-Dollar entspricht

MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger, deren Schwerpunkt auf Sicherheit, Leistung und Ausfallsicherheit liegt

Bitmine besitzt 88 Millionen US-Dollar von Eightco (NASDAQ: ORBS) im Wert von 83 Millionen US-Dollar. Eightco ist damit mittlerweile eine der weltweit einzigen börsennotierten Aktien, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI ermöglichen

Bitmine Krypto, gesamte Barbestände und „Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 9,6 Milliarden US-Dollar – einschließlich 5,54 Millionen ETH-Token, Barmitteln in Höhe von 247 Millionen US-Dollar sowie weiteren Krypto-Beständen.

Bitmine liegt im Vergleich zu anderen Krypto-Treasury-Unternehmen sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeit, mit der der Krypto-NAV pro Aktie gesteigert wird, als auch hinsichtlich der hohen Handelsliquidität der BMNR-Aktie an der Spitze

Bitmine ist die 148. meistgehandelte Aktie in den USA mit einem Tagesumsatz von 829 Millionen US-Dollar (5-Tage-Durchschnitt)

Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe führender institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatinvestor Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben

NORWALK, Connecticut, 9. Juni 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Schwerpunkt auf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass Bitmine Kryptowährungen, Barmittel und „Moonshots" im Gesamtwert von 9,6 Milliarden US-Dollar hält.

Bitmine weekly update

Mit Stand vom 7. Juni 2026, 15:00 Uhr ET, setzen sich die Krypto-Bestände des Unternehmens wie folgt zusammen: 5.543.872 ETH zu einem Kurs von 1.630 USD pro ETH (gemäß Coinbase/NASDAQ: COIN), 204 Bitcoin (BTC), eine Beteiligung in Höhe von 180 Millionen US-Dollar an Beast Industries sowie eine Beteiligung in Höhe von 88 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") sowie ein Gesamt-Cashbestand von 247 Mio. USD. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,59 % des ETH-Angebots (von 120,7 Millionen ETH) aus.

Am 11. Mai 2026 veröffentlichte Bitmine die neueste Botschaft des Vorsitzenden (Link hier) für Mai 2026.

„Letzte Woche brach Zcash ein, nachdem bekannt wurde, dass Zcash einen Sicherheitsforscher beauftragt hatte, den Orchard-Schaltkreis zu prüfen, und dieser eine Schwachstelle entdeckt hatte, die möglicherweise die unberechtigte Prägung von Zcash ermöglichte. Diese Schwachstelle wurde am 1. Juni behoben. Der breite Ausverkauf bei Kryptowährungen ist unserer Ansicht nach eine oberflächliche Reaktion. Mit der Verbesserung der Fähigkeiten von KI-Systemen wird die Nachfrage nach dezentralen und gehärteten Lösungen wahrscheinlich steigen, insbesondere um Nutzer vor agentenbasierten Systemen zu schützen. KI-Systeme werden Schwachstellen in zentralisierten Finanzdienstleistungsinfrastrukturen und schwachen dezentralen Protokollen aufdecken. Wir glauben, dass dies den Anwendungsfall und die Produkt-Markt-Passung für gehärtete und zuverlässige dezentrale Blockchains wie Ethereum tatsächlich stärkt. Daher sind wir der Ansicht, dass die ETH-Preise nicht unter Druck geraten sollten", erklärte Thomas „Tom" Lee, Vorsitzender von Bitmine.

„In der vergangenen Woche haben wir 126.971 ETH erworben. Wir haben unsere Käufe erhöht, da wir glauben, dass dieser Rückgang der ETH-Preise nicht die sich festigenden Fundamentaldaten von Ethereum widerspiegelt. Dies ist nicht überraschend, da wir uns in der Anfangsphase des Krypto-Frühlings befinden. Es wird erwartet, dass Bitmine irgendwann im Jahr 2026 die ‚5-Prozent-Marke' erreichen wird", erklärte Thomas „Tom" Lee, Vorsitzender von Bitmine.

Bitmine hat kürzlich MAVAN (das Made in American VAlidator Network) eingeführt, eine Staking-Plattform auf institutionellem Niveau. Während MAVAN ursprünglich entwickelt wurde, um die eigene Ethereum-Kasse von Bitmine zu unterstützen, beabsichtigt MAVAN, sein Angebot auszuweiten, um institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner zu bedienen, die nach einer erstklassigen Staking-Infrastruktur suchen. Ein Teil der ETH von Bitmine ist bereits auf der MAVAN-Plattform gestaked.

Mit Stand vom 7. Juni 2026 beläuft sich die Gesamtzahl der gestakten ETH bei Bitmine auf 4.718.677 (7,7 Milliarden USD bei 1.630 USD pro ETH). „Bitmine hat mehr ETH gestakt als jedes andere Unternehmen weltweit. „Bei voller Auslastung (wenn die ETH-Bestände von Bitmine vollständig von MAVAN und dessen Staking-Partnern gestakt werden) belaufen sich die prognostizierten ETH-Staking-Erträge auf annualisierter Basis auf 270 Millionen US-Dollar (basierend auf einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,99 %)", erklärte Lee.

„Die annualisierten Staking-Einnahmen werden nun auf 230 Millionen US-Dollar geschätzt. Diese 4,7 Millionen ETH machen mehr als 85 % der von Bitmine gehaltenen 5,54 Millionen ETH aus. Die eigenen Staking-Aktivitäten von Bitmine erzielten eine 7-Tage-Rendite von 2,99 % (annualisiert)", fuhr Lee fort.

Bitmines Krypto-Bestände belegen den ersten Platz unter den Ethereum-Treasuries und den zweiten Platz im weltweiten Vergleich, direkt hinter Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), das Berichten zufolge 843.706 BTC im Wert von 52 Milliarden US-Dollar besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.

Bitmine ist eine der am häufigsten gehandelten Aktien in den USA. Nach Angaben von Fundstrat verzeichnete die Aktie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 829 Millionen US-Dollar (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 5. Juni 2026) und belegte damit Platz 148 in den USA, hinter Workday Inc. (Platz 147) und vor Pfizer Inc. (Platz 149) unter 5.704 in den USA notierten Aktien (statista.comund Fundstrat-Recherche).

Die Geschäftsführung von Bitmine ist der Ansicht, dass der GENIUS Act und das Projekt „Crypto" der Securities and Exchange Commission (SEC) für die Finanzdienstleistungen 2025 ebenso bahnbrechend sein werden wie die Maßnahmen der USA vom 15. August 1971, mit denen vor 54 Jahren das Bretton-Woods-System und die Bindung des US-Dollars an den Goldstandard beendet wurden. Dieses Ereignis aus dem Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der legendären Wall-Street-Giganten sowie der heutigen Finanz- und Zahlungssysteme. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.

Die Erklärung des Chairman von Bitmine finden Sie hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Die Präsentation der Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2025 sowie die Unternehmenspräsentation finden Sie hier:

https://Bitminetech.io/investor-relations/

Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informationen zu Bitmine Bitmine (NYSE: BMNR) ist ein Bitcoin-Miner mit Aktivitäten in den USA. Das Unternehmen setzt sein überschüssiges Kapital ein, um das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen zu werden und eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Investoren und öffentliche Marktteilnehmer umzusetzen. Geleitet von seiner Philosophie der „Alchemy of 5 %" setzt das Unternehmen auf ETH als primären Treasury-Reservewert und nutzt dabei native Aktivitäten auf Protokollebene, darunter Staking und dezentrale Finanzmechanismen. Das Unternehmen führte im Jahr 2026 MAVAN (Made-in America VAlidator Network) ein, eine spezielle Staking-Infrastruktur für Bitmine-Vermögenswerte.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie „erwartet", „prognostiziert", „prognostiziert", „beabsichtigt", „glaubt", „geht davon aus", „schätzt" und ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen zu folgenden Punkten: (i) die Ziele des Unternehmens hinsichtlich des Erwerbs von ETH, einschließlich der Initiative „Alchemie der 5 %" und der Erwartung, dass Bitmine dieses Ziel irgendwann 2026 erreichen wird; (ii) die Einschätzungen und Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf den Kryptowährungsmarkt, einschließlich der Annahme, dass Ethereum weiterhin von zwei positiven Faktoren profitiert: der Tokenisierung durch die Wall Street auf der Blockchain und dem zunehmenden Bedarf autonom agierender KI-Systeme an öffentlichen und neutralen Blockchains; (iii) die Erwartung, dass die Nachfrage nach dezentralen und besonders widerstandsfähigen („gehärteten") Blockchain-Lösungen wahrscheinlich steigen wird, insbesondere mit der Verbesserung der Leistungsfähigkeit von KI-Systemen; (iv) die Überzeugung des Managements, dass der Umstand, dass KI-Systeme Schwachstellen in zentralisierten Finanzinfrastrukturen und schwachen dezentralen Protokollen aufdecken, den Anwendungsnutzen und die Markttauglichkeit widerstandsfähiger Blockchains wie Ethereum stärkt; (v) die Strategie des Unternehmens zur Anhäufung digitaler Vermögenswerte sowie die Staking-Aktivitäten, einschließlich der prognostizierten annualisierten ETH-Staking-Erträge in Höhe von 270 Millionen US-Dollar (sobald die ETH-Bestände von Bitmine vollständig gestaked sind) und der prognostizierten annualisierten Staking-Umsätze von 230 Millionen US-Dollar; (vi) die geplante Expansion von MAVAN, um institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner zu bedienen, die erstklassige Staking-Infrastruktur suchen; (vii) die Einschätzung des Unternehmens, dass sich der Markt derzeit in einer „frühen Phase des Krypto-Frühlings" befindet und dass Kursrückgänge bei ETH nicht die zunehmende Stärke der Fundamentaldaten von Ethereum widerspiegeln; (viii) die Überzeugung des Managements, dass der GENIUS Act und das „Project Crypto" der SEC für den Finanzdienstleistungssektor eine ebenso transformative Bedeutung haben wie die US-Maßnahmen vom 15. August 1971, die das Bretton-Woods-System und den Goldstandard des US-Dollars beendeten; sowie (ix) das weitere Wachstum und die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter: die Fähigkeit von Bitmine, mit neuen Technologien und sich wandelnden Marktanforderungen Schritt zu halten; die Fähigkeit von Bitmine, sein laufendes Geschäft, die Ethereum-Treasury-Aktivitäten und geplante zukünftige Geschäftsvorhaben zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld von Bitmines Geschäft; Marktbedingungen, die den Handelspreis der Stammaktien des Unternehmens beeinflussen; regulatorische Entwicklungen, die digitale Vermögenswerte betreffen, einschließlich der endgültigen Verabschiedung und Umsetzung anhängiger Gesetzgebungsvorhaben und Initiativen der SEC; die Volatilität und Unvorhersehbarkeit der Preise digitaler Vermögenswerte; die Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit der Staking-Aktivitäten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit KI-Systemen und deren Auswirkungen auf Kryptowährungsmärkte; sowie der zukünftige Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen künftigen Entwicklungen und Ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Bitmine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des Formulars 10-K von Bitmine aufgeführt sind, das am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von Bitmine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC, www.sec.gov, verfügbar. Bitmine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

STAKING: BMNR now staking over 4.7 million ETH

ALCHEMY of 5%: BMNR ranked #148 by 5D avg $ volume

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR)

Cision

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