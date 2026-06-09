EQS-News: Drei prestigeträchtige Branchenauszeichnungen in einer Woche: HIZENERGY festigt seine Vorreiterrolle im Bereich der Energiespeicherung für Gewerbe und Industrie

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Drei prestigeträchtige Branchenauszeichnungen in einer Woche: HIZENERGY festigt seine Vorreiterrolle im Bereich der Energiespeicherung für Gewerbe und Industrie



09.06.2026 / 21:20 CET/CEST

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HEFEI, China, 9. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Der Juni 2026 markiert einen bemerkenswerten Meilenstein für HIZENERGY, da die Marke innerhalb einer einzigen Woche drei renommierte Branchenauszeichnungen erhalten hat. Dank seiner soliden technischen Kompetenz und seiner Marktleistung hat sich HIZENERGY als führender Maßstab im globalen Energiespeichersektor für Gewerbe und Industrie (C&I) fest etabliert.

Die 10 wichtigsten ESS-Benchmarks für Industriekunden für 2025-2026. (Hi-Tech Talk) Auszeichnung als am schnellsten wachsende Marke in der globalen PV- und Energiespeicherbranche. (PVBL Global) Auszeichnung für herausragende integrierte Lösungen im Bereich der industriellen und gewerblichen Energiespeicherung. (ENERGY BOX)

Diese drei Auszeichnungen würdigen die herausragenden Umsetzungsfähigkeiten, die starke Wachstumsdynamik und die professionelle Kompetenz im Bereich der Systemintegration von HIZENERGY und liefern einen überzeugenden, maßgeblichen Beweis für die umfassende Stärke der Marke.

Angetrieben von unabhängiger Innovation: Wachstum auf der Grundlage von Kernkompetenzen

Vier Jahre solider Entwicklung haben HIZENERGY als vertrauenswürdigen Akteur im Bereich der neuen Energien etabliert. Bis heute haben wir über 6.000 Energiespeichereinheiten an mehr als 1.800 Projektstandorten installiert und Lösungen für Dutzende von Industriezweigen im ganzen Land bereitgestellt.

Unsere starke Marktpräsenz beruht auf durchgängiger interner Forschung und Entwicklung, Anpassungsfähigkeit an vielfältige Szenarien und professionellen Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus. Unsere Enerbox-Serie bietet zuverlässiges intelligentes Energiemanagement für die Textil-, Eisenwaren- und Lebensmittelindustrie sowie für große Gewerbekomplexe.

Bewährte Projekte: Leistung sorgt für Anerkennung in der Branche

Qualitativ hochwertige Projekte sind der Grundstein für das Vertrauen des Marktes. Ein führender Hersteller in Hengyang, Hunan, sah sich mit einer instabilen Stromversorgung und hohen Stromkosten konfrontiert. Unser Team lieferte ein maßgeschneidertes intelligentes Energiespeichersystem mit einer Leistung von 9 MW und einer Speicherkapazität von 18,576 MWh, bestehend aus 72 ES125-2-Einheiten mit sechs unabhängigen Netzanschlüssen. Das System zeichnet sich durch Reaktionszeiten im Millisekundenbereich aus und läuft das ganze Jahr über rund um die Uhr einwandfrei.

Es erreicht eine jährliche Entladung von über 11 Millionen kWh und generiert für den Kunden jährliche Einsparungen von mehr als 5 Millionen RMB.

Hochwertige integrierte Lösungen: Anhebung der Standards für C&I-Energiespeicher

Die heutigen Anforderungen an Energiespeicher für Gewerbe und Industrie (C&I) gehen weit über die einfache Montage von Komponenten hinaus. Unsere erstklassigen integrierten Lösungen zeichnen sich durch umfassende Szenariokompatibilität, präzise Prozesssteuerung und langfristige Zuverlässigkeit aus.

Unsere All-in-One-Systeme arbeiten zuverlässig in extrem kalten Gebieten, in Küstenregionen mit Salznebel, in Solar-Speicher-Hybridanlagen und in zentralen Energiespeicherprojekten. Gestützt auf vier Kerntechnologien – leistungselektronische Steuerung, intelligentes Wärmemanagement, Cloud-Steuerung und umfassenden Sicherheitsschutz – liefern unsere Produkte auch unter komplexen Betriebsbedingungen konstante Effizienz.

Informationen zu HIZENERGY

HIZENERGY ist auf die Bereitstellung von Energiespeichersystemlösungen für gewerbliche und industrielle Anwendungen spezialisiert, deren Kernstück das selbst entwickelte PCS bildet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die zentralen Herausforderungen anzugehen und die entscheidenden Anforderungen an die Energiespeicherung im gewerblichen und industriellen Sektor zu erfüllen. Geleitet von seiner Mission „Flexible Energie für alle" ist HIZENERGY bestrebt, seinen C&I-Kunden hocheffiziente, intelligente, sichere und zuverlässige Energiespeicherlösungen anzubieten. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.hizenergy-ess.com.

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