EQS-News: Exasol AG: CTO Mathias Golombek verlässt Unternehmen auf eigenen Wunsch

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Exasol AG: CTO Mathias Golombek verlässt Unternehmen auf eigenen Wunsch



09.06.2026 / 17:00 CET/CEST

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Exasol AG: CTO Mathias Golombek verlässt Unternehmen auf eigenen Wunsch Nürnberg, 9. Juni 2026: Die Exasol AG (ISIN DE000A0LR9G9), ein globales Technologieunternehmen und Anbieter einer hochleistungsfähigen Analytics Engine, gibt bekannt, dass Mathias Golombek, Mitglied des Vorstands und Chief Technology Officer (CTO), das Unternehmen zum 30. Juni 2026 auf eigenen Wunsch aus persönlichen Gründen verlassen wird.

Mathias Golombek hat die technologische Entwicklung der Exasol AG über mehr als zwei Jahrzehnte maßgeblich geprägt. Nach seiner Tätigkeit als Leiter Forschung und Entwicklung wurde er 2014 in den Vorstand berufen und hat die technologische Ausrichtung sowie Innovationsfähigkeit des Unternehmens entscheidend mitgestaltet.



Mathias Golombek, CTO der Exasol AG: „Exasol war für mich in den vergangenen 22 Jahren weit mehr als nur ein Unternehmen – es war ein prägender Teil meines Lebens. Ich bin dankbar für die vielen Menschen, die mich auf diesem Weg begleitet haben, und für das, was wir gemeinsam aufgebaut haben. Nach mehr als zwei Jahrzehnten voller Energie, Leidenschaft und Verantwortung möchte ich nun bewusst eine Pause einlegen und mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Gleichzeitig verlasse ich Exasol mit einem sehr guten Gefühl: Das Unternehmen ist hervorragend aufgestellt, verfügt über ein starkes Team und eine klare strategische Ausrichtung. Ich bin überzeugt, dass die Zukunft von Exasol sehr vielversprechend ist und freue mich darauf, den weiteren Erfolg als einfacher Aktionär zu verfolgen.“



Jörg Tewes, CEO der Exasol AG: „Mathias Golombek hat die technologische Entwicklung von Exasol über viele Jahre entscheidend geprägt. Mit seiner tiefen Expertise, seinem Innovationsgeist und seinem außergewöhnlichen Engagement hat er die Entwicklung unserer Analytics Engine maßgeblich vorangetrieben und die Positionierung von Exasol im Markt nachhaltig gestärkt. Für die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit danken wir ihm im Namen des gesamten Unternehmens sehr herzlich und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute und weiterhin viel Erfolg.“



Volker Smid, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Exasol AG: „Der Aufsichtsrat dankt Mathias Golombek ausdrücklich für seine langjährige und erfolgreiche Tätigkeit im Vorstand. Er hat die technologische Entwicklung des Unternehmens über viele Jahre hinweg maßgeblich mitgestaltet und wichtige Impulse für die Innovationskraft des Unternehmens gesetzt. Wir verbinden unseren Dank mit großer Anerkennung für seine Leistungen und wünschen ihm für seinen weiteren Werdegang alles Gute.“

Im Zuge der strategischen und organisatorischen Weiterentwicklung der Exasol AG werden Verantwortlichkeiten innerhalb der bestehenden Führungsstruktur stärker gebündelt. Eine kurzfristige Nachbesetzung der Position ist derzeit nicht vorgesehen. Der Vorstand besteht künftig aus CEO Jörg Tewes und CFO Jan-Dirk Henrich. Die Aufgaben von Mathias Golombek übernimmt Alexander Stigsen, Chief Product Officer (CPO) der Exasol AG, der direkt an den CEO berichtet.

Über Exasol AG

Die Exasol AG (ETR: EXL) ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Datenbanktechnologie mit Sitz in Deutschland, spezialisiert auf On-Premises- und hybride IT-Umgebungen. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für Kunden aus stark regulierten Branchen sowie dem öffentlichen Sektor, die digitale Souveränität und die Einhaltung der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) gewährleisten.

Exasol ist die weltweit leistungsstärkste Analytics Engine, die speziell für die Bewältigung komplexer Daten-Workloads entwickelt wurde und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Exasol wird von Unternehmen auf der ganzen Welt in unterschiedlichsten Branchen für seine herausragende Leistung und Zuverlässigkeit geschätzt. Dank In-Memory-Computing, Massively Parallel Processing (MPP), selbstoptimierender Technologie und fortschrittlichen AI-Funktionen macht Exasol komplexe Analysen einfach.

Unternehmen können so den maximalen Nutzen aus ihren Daten ziehen und gleichzeitig die Betriebskosten minimieren. Ob als eigenständiges Data Warehouse, Analytics Accelerator oder Enabler für AI/ML-Modelle – Exasol ermöglicht leistungsstarke und zuverlässige Analysen in On-Premises- und hybriden Umgebungen.

Für weitere Informationen darüber, wie Exasol Ihre Datenanalysefähigkeiten transformieren kann, besuchen Sie www.exasol.com.



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