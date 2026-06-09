EQS-News: Herausforderungen im Bereich der dezentralen Energieversorgung in Deutschland: SKYWORTH Solar präsentiert auf der Intersolar Europe 2026 in München Lösungen für alle Anwendungsfälle

EQS-News: SKYWORTH Solar / Schlagwort(e): Sonstiges

Herausforderungen im Bereich der dezentralen Energieversorgung in Deutschland: SKYWORTH Solar präsentiert auf der Intersolar Europe 2026 in München Lösungen für alle Anwendungsfälle



09.06.2026 / 08:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MÜNCHEN, 9. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Vom 23. bis 25. Juni 2026 findet die Smarter E Europe 2026 auf der Messe München statt. Als Europas führende Energieplattform vereint sie Photovoltaik, Energiespeicherung, intelligentes Energiemanagement, Elektromobilität und integrierte Energielösungen. Auf der Intersolar Europe, der weltweit führenden Fachmesse für die Solarbranche unter dem Motto „Connecting Solar Business", präsentiert SKYWORTH Solar am Stand A3.560 seine umfassenden intelligenten Energielösungen für alle Anwendungsbereiche, darunter PV-Anlagen für Privathaushalte, Balkon-PV, Energiespeicher sowie gewerbliche und industrielle Anwendungen.

Der deutsche Solarmarkt tritt in eine neue Phase ein. Angesichts der Anpassung der Einspeisevergütungsmechanismen, der zunehmenden Häufigkeit negativer Strompreise und des wachsenden Drucks zur Netzintegration verlagert sich der Wert von PV-Anlagen von den Einspeiseerlösen hin zu Eigenverbrauch, speicherbasiertem Ausgleich und intelligentem Lastmanagement. Hausbesitzer, Wohnungsnutzer sowie gewerbliche und industrielle Kunden stehen weiterhin vor praktischen Herausforderungen wie komplexer Installation, ungewissen Lieferterminen und langsamer Reaktion im Kundendienst. Vor diesem Hintergrund müssen dezentrale Energielösungen nicht nur Produkteffizienz bieten, sondern auch Koordination auf Systemebene, niedrigere Stromkosten und Anpassung an lokale Netz- und Serviceanforderungen gewährleisten.

Auf der Messe präsentiert SKYWORTH Solar eine ganzheitliche Lösung, deren Kern das Home Energy Management System (HEMS) bildet. Durch die Vernetzung von privater PV-Erzeugung, Batteriespeichern, Haushaltsgeräten, Netzstrom, Wärmepumpen und EV-Ladegeräten ermöglicht HEMS eine einheitliche Energieverteilung und optimiertes Management durch Datenerfassung und KI-gestützte Algorithmen. Für Ein- und Zweifamilienhäuser präsentiert SKYWORTH Solar ein 10-kW- + 10-kWh-Hochspannungs-PV- und Speichersystem für Privathaushalte. Für Wohnungen und städtische Nutzer bietet die SolaMate-Lösung mit Balkon-PV und Mikrospeicher eine einfacher zu implementierende Option, die den wachsenden deutschen Markt für Balkon-PV unterstützt. Für gewerbliche und industrielle Nutzer wird SKYWORTH Solar maßgeschneiderte EPC-Dienstleistungen anbieten, die Planung, Systemdesign, Ausrüstungslieferung, Bau, Netzanschluss, Inbetriebnahme sowie Betrieb und Wartung umfassen.

Über die Produktlieferung hinaus stärkt SKYWORTH Solar seine lokalen Service- und Lieferkapazitäten in Deutschland. Das Unternehmen hat eine deutsche Niederlassung und ein lokales Lager eingerichtet, was eine flächendeckende Logistikabdeckung innerhalb von 48 bis 72 Stunden ermöglicht. Zudem hat es lokale Vertriebs-, Technik- und Kundendienstteams aufgebaut, Partnerschaften mit deutschen Installateuren geschlossen und eine 14-tägige End-to-End-Lieferzusage eingeführt. Mit einer kumulierten installierten Leistung von über 29,3 GW, einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz beim Bau von mehr als 800.000 PV-Kraftwerken sowie Produkten und Dienstleistungen, die in über 40 Ländern und Regionen verfügbar sind, wird SKYWORTH Solar die Intersolar Europe 2026 als Plattform nutzen, um sich mit Partnern über dezentrale Energieversorgung, lokalisierte Dienstleistungen und die Anforderungen der europäischen Energiewende auszutauschen.

Für Ausstellungstermine und Details besuchen Sie bitte die Website: https://residential.solavita.com/invitation

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2995845/image1.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/herausforderungen-im-bereich-der-dezentralen-energieversorgung-in-deutschland-skyworth-solar-prasentiert-auf-der-intersolar-europe-2026-in-munchen-losungen-fur-alle-anwendungsfalle-302794918.html

09.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2341878 09.06.2026 CET/CEST