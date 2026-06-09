EQS-News: Nordex Group verbucht Neuaufträge über 155 MW in Südeuropa und in der Türkei

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Nordex Group verbucht Neuaufträge über 155 MW in Südeuropa und in der Türkei



09.06.2026 / 07:30 CET/CEST

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Hamburg, 9. Juni 2026. In den zurückliegenden Wochen hat die Nordex Group in mehreren südeuropäischen Ländern und erneut in der Türkei Neuaufträge mit einem Gesamtvolumen von 155 MW gesichert. Die Verträge umfassen die Lieferung und Errichtung von 34 Windenergieanlagen.

Die Verträge umfassen Turbinen der Delta- und Delta4000-Serie, die jeweils auf die spezifischen Windbedingungen und Standortanforderungen des jeweiligen Projekts ausgelegt sind.

Alle Verträge sind mit mehrjährigen Service- und Wartungsverträgen verbunden, die eine langfristig hohe Betriebsleistung und Verfügbarkeit der Turbinen sicherstellen.

Die Projekte sollen zwischen dem Frühjahr 2027 und Anfang 2028 installiert und in Betrieb genommen werden.

Die Namen der Kunden und der Windparks werden nicht bekannt gegeben.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

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Telefon: 040 / 300 30 – 1141

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