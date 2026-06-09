EQS-News: Tobias Wann führt tonies in nächste Wachstumsphase: tonies verlängert CEO-Vertrag bis 2029

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Tobias Wann führt tonies in nächste Wachstumsphase: tonies verlängert CEO-Vertrag bis 2029



09.06.2026 / 07:30 CET/CEST

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Tobias Wann führt tonies in nächste Wachstumsphase: tonies verlängert CEO-Vertrag bis 2029

Aufsichtsrat verlängert das Mandat von Wann um weitere drei Jahre und bestätigt Vertrauen in seine Wachstumsstrategie

Übergang vom gründergeführten Unternehmen erfolgreich abgeschlossen: In Wanns bisheriger Amtszeit steigerte tonies den Umsatz von 361 Mio. EUR (GJ 2023) auf 630 Mio. EUR (GJ 2025); bereinigte EBITDA-Marge stieg von 4,0 % auf 8,6 %

Zu den Meilensteinen unter Wanns Führung zählen die erfolgreiche Einführung der Toniebox 2, die Entwicklung Nordamerikas zum größten Markt von tonies, der erfolgreiche Markteintritt und -ausbau in Australien und Neuseeland sowie der Aufstieg des Unternehmens in den SDAX im vergangenen Dezember

LUXEMBURG, 9. Juni 2026 // Der Aufsichtsrat der tonies SE („tonies"), der weltweit führenden interaktiven Audioplattform für Kinder, hat den Vertrag mit Tobias Wann als Chief Executive Officer bis Ende 2029 verlängert. Wann übernahm das Amt am 1. Januar 2024 als Nachfolger der Unternehmensgründer Patric Faßbender und Marcus Stahl. Seitdem führte er tonies bei steigender Profitabilität und starkem Umsatzwachstum zu Rekordergebnissen und skalierte das Unternehmen konsequent international.

Christian Bailly, Vorsitzender des Aufsichtsrats von tonies, kommentiert: „In weniger als zweieinhalb Jahren hat Tobias Wann tonies vom Erfinder einer eigenen Kategorie zu einem globalen Champion entwickelt. Seine Stärken liegen darin, klare Prioritäten zu setzen, eine skalierbare Organisation aufzubauen und das richtige Team zusammenzustellen – Fähigkeiten, die auch in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld zu außerordentlichen Ergebnissen geführt haben. Mit der Toniebox 2 hat tonies eine neue Ära der Produktinnovation eingeläutet. Wir sind davon überzeugt, dass Tobias die richtige Führungspersönlichkeit für das nächste Kapitel ist, und freuen uns darauf, unsere enge Zusammenarbeit fortzusetzen.“

Tobias Wann, CEO von tonies, ergänzt: „Wir haben die vergangenen zweieinhalb Jahre dazu genutzt, ein Ökosystem aufzubauen, mit dem wir tonies‘ Potenzial voll ausschöpfen können. Wir bleiben ambitioniert und konzentrieren uns jetzt darauf, tonies zu einer globalen Ikone zu formen. Das Bedürfnis, das wir in der Gesellschaft bedienen, gewinnt aktuell weiter an Bedeutung: Wir geben Kindern einen Raum, um selbstständig zu entdecken, zu spielen und zu wachsen. Und wir sind besser positioniert als je zuvor, um die Kategorie, die unsere Gründer geschaffen haben, weiter zu gestalten und anzuführen. Ich bin dankbar für das Vertrauen des Aufsichtsrats und für das außergewöhnliche Team bei tonies. Wir haben alles, was wir brauchen, um tonies nachhaltig als Marke für Familien auf der ganzen Welt zu etablieren. Das ist es, was uns antreibt.“

Seit Tobias Wann das Unternehmen führt, hat tonies seinen Umsatz von 361 Millionen Euro (GJ 2023) auf 630 Millionen Euro (GJ 2025) gesteigert und dabei seine bereinigte EBITDA-Marge von 4,0 % auf 8,6 % mehr als verdoppelt. Diese Phase war geprägt vom Launch der Toniebox 2 – der bedeutendsten Produktinnovation in der Unternehmensgeschichte und einer Neuerfindung der Kategorie, die tonies einst geschaffen hat – sowie von einer rasanten globalen Expansion: Internationale Märkte generieren inzwischen zwei Drittel von tonies‘ Gesamtumsatzes. Darüber hinaus erweiterte tonies in diesem Zeitraum seinen Vorstand mit der Ernennung von Ginny McCormick (Chief Experience Officer), Christoph Frehsee (Chief Revenue Officer) und Hansjörg Müller (Chief Financial Officer) und stieg im Dezember 2025 ins SDAX-Segment der Frankfurter Börse auf.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet tonies ein Umsatzwachstum von mehr als 20 % (währungsbereinigt, „cc”) auf über 760 Millionen Euro, ein Umsatzwachstum in Nordamerika von mehr als 30 % (cc) sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 9 bis 11 %. Am Donnerstag, 18. Juni, wird das Unternehmen seinen ersten Kapitalmarkttag im Londoner Science Museum abhalten. Investoren sind herzlich eingeladen, vor Ort oder virtuell teilzunehmen.

Über tonies

tonies® ist die weltweit führende interaktive Audio-Plattform für Kinder, die neu definiert, wie Kinder im Alter von 1 bis 9+ Jahren unabhängig spielen, lernen und wachsen – ganz ohne Bildschirm. Seit Gründung in Deutschland im Jahr 2014 wurden weltweit rund 12,2 Millionen Tonieboxen und mehr als 165 Millionen Tonies verkauft.

Im Durchschnitt beschäftigen sich Kinder rund 280 Minuten pro Woche mit ihren Toniefiguren und Tonieplay-Spielen. Dies macht die Toniebox zu einem vertrauten Begleiter im Alltag, der das Leben von Familien auf der ganzen Welt mit dem Zauber interaktiver Audio-Unterhaltung und -Bildung bereichert.

Das intuitive und preisgekrönte Audiosystem ist um die Toniebox 2 und Tonieplay aufgebaut. tonies‘ Portfolio umfasst etwa 1.500 verschiedene Tonies und rund 20 Tonieplay-Spiele, sowie mehr als 3.500 digitale Titel über mytonies (Audiothek und App) – von tonies Originalen® bis hin zu Inhalten von ungefähr 460 Lizenzpartnern, darunter Disney, Warner Bros., NBC Universal, Mattel, Marvel, Paramount, Hasbro, Universal und Sony Music.

tonies baut seine Plattform weltweit schnell aus. Neben dem DACH-Raum zählen Nordamerika als größter Markt von tonies, sowie Großbritannien/Irland, Frankreich, Australien und Neuseeland zu den zentralen Wachstumsregionen. Mittlerweile sind Tonieboxen in über 100 Ländern aktiviert. tonies beschäftigt mehr als 630 Mitarbeitende, erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von 630 Millionen Euro (+31 % gegenüber dem Vorjahr) und ist an der Frankfurter Börse (tonies SE) im SDAX notiert.

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