EQS-PVR: Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: Kontron AG
Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
09.06.2026 / 18:05 CET/CEST
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Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
Glasgow, 9.6.2026
Überblick
☐ Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: Kontron AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten
3. Meldepflichtige Person
Name: Morgan Stanley
Sitz: Wilmington, Delaware
Staat: USA
4. Namen der Aktionäre: Morgan Stanley & Co. International plc
5. Datum der Schwellenberührung: 5.6.2026
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
|
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)
|Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)
|
Summe von
7.A + 7.B in %
|
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
|Situation am
Tag der Schwellenberührung
|
0,25 %
|
7,93 %
|
8,18 %
|
63 860 568
|Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)
|
0,12 %
|
7,53 %
|
7,64 %
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören
|
ISIN der Aktien
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
|AT0000A0E9W5
|0
|156 776
|0,00 %
|0,25 %
|Subsumme A
|156 776
|0,25 %
|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
|
Art des Instruments
|
Verfalldatum
|
Ausübungsfrist
|Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
|
Prozentanteil der Stimmrechte
|Right of recall over securities lending agreements
|at any time
|at any time
|3 253 584
|5,09 %
|Subsumme B.1
|3 253 584
|5,09 %
|B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
|Art des Instruments
|Verfalldatum
|Ausübungsfrist
|Physisches oder Cash Settlement
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Equity Swap
|From 20.10.2026 to 10.10.2028
|at any time
|Cash
|1 810 785
|2,84 %
|Retail Stuctured Product
|19.01.2076
|at any time
|Cash
|60
|0,00 %
|Subsumme B.2
|1 810 845
|2,84 %
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
☐ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
☒ Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
|Ziffer
|Name
|Direkt kontrolliert durch Ziffer
|Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%)
|Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%)
|Total von beiden (%)
|1
|Morgan Stanley
|2
|Morgan Stanley Capital Management, LLC
|1
|3
|Morgan Stanley Domestic Holdings, LLC
|2
|4
|Morgan Stanley Capital Services LLC
|3
|0,00 %
|0,23 %
|0,23 %
|5
|Morgan Stanley & Co. LLC
|2
|0,00 %
|4,00 %
|4,00 %
|6
|Morgan Stanley International Holdings Inc.
|1
|7
|Morgan Stanley International Limited
|6
|8
|Morgan Stanley Investments (UK)
|7
|9
|Morgan Stanley & Co. International plc
|8
|0,25 %
|3,66 %
|3,91 %
|10
|Prime Dealer Services Corp.
|5
|0,00 %
|0,04 %
|0,04 %
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
-
Glasgow am 9.6.2026
09.06.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|https://www.kontron.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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