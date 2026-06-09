EU-Kommission: Apple scheitert an Datenschutz- und Sicherheitsstandards

Brüssel, ⁠09. Jun (Reuters) - Apple wird sein neues KI-Werkzeug für den Sprachassistenten Siri vorerst nicht in der Europäischen Union ‌auf den Markt bringen. Der Konzern habe die regulatorischen Anforderungen nicht ⁠erfüllt, ⁠teilte die EU-Kommission am Dienstag mit. "Die Entscheidung, die KI für Siri nicht in der EU einzuführen, ist allein die von Apple", ‌erklärte Kommissionssprecher Thomas ‌Regnier in Brüssel. Apple sei schlicht nicht in der Lage gewesen, Lösungen ⁠zu entwickeln, die den wesentlichen Datenschutz- ‌und Sicherheitsstandards ⁠der EU entsprächen. "Anstatt zu versuchen, eine geeignete Lösung zur Einhaltung der Vorschriften zu finden, hat ‌Apple die ⁠Europäische Kommission einfach um ⁠eine Ausnahme von seinen Interoperabilitätsverpflichtungen gebeten." Dies sei jedoch keine Option, betonte Regnier.

(Bericht von Inti Landauro, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)