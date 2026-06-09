EU plant 21. Sanktionspaket gegen Russland - Finanzsektor im Fokus

Brüssel, 09. ⁠Jun (Reuters) - Die EU will mit einem neuen Sanktionspaket den russischen Finanzsektor ins Visier nehmen. Der Vorschlag für das mittlerweile 21. Sanktionspaket sieht unter anderem Strafmaßnahmen gegen fast 90 Banken sowie Krypto-Netzwerke vor, wie die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas ‌am Dienstag sagte. Zudem sollen die Drohnenproduktion, Ölhändler und Raffinerien ins Visier genommen werden. Insgesamt stünden rund 170 Personen und Organisationen auf der neuen ⁠Sanktionsliste. Die ⁠Botschafter der EU-Staaten sollen am Mittwoch über den Vorschlag beraten. Für eine Verabschiedung ist Einstimmigkeit unter den Mitgliedstaaten erforderlich.

Mit den neuen Maßnahmen will die EU die Zahl der sanktionierten russischen Banken auf über 100 erhöhen. Dies betrifft mehr als die Hälfte der international vernetzten Institute des ‌Landes. Vorgesehen ist außerdem, Vermögenswerte einzufrieren sowie Reiseverbote ‌zu verhängen. Für 35 Banken – darunter vier außerhalb Russlands – sowie elf Krypto-Plattformen sind Transaktionsverbote geplant. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, das Paket schaffe zudem die ⁠Grundlage für künftige, noch strengere Maßnahmen gegen Krypto-Dienstleistungen in Drittstaaten. Beim Ölpreisdeckel ‌schlägt die Kommission vor, diesen für ⁠sechs Monate auf dem aktuellen Niveau von 44,10 Dollar pro Barrel einzufrieren. Zudem sollen 30 weitere Schiffe der sogenannten russischen Schattenflotte sanktioniert werden.

Westliche Staaten haben das russische Finanzsystem wegen des Angriffs auf ‌die Ukraine massiv sanktioniert. Unter anderem ⁠wurden die wichtigsten Banken 2022 vom ⁠internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen. Russische Unternehmen nutzen jedoch ein Netzwerk kleinerer Banken, um die Sanktionen zu umgehen. Einem EU-Diplomaten zufolge sollen die neuen Maßnahmen das russische Finanzsystem weiter schwächen und die Führung in Moskau zu Friedensverhandlungen bewegen. Das russische Wirtschaftswachstum hatte sich im vergangenen Jahr auf ein Prozent verlangsamt, nach 4,9 Prozent im Jahr 2024.

(Bericht von Julia Payne, Mitarbeit von Andrew Gray in Brüssel and Gleb Bryanski in ⁠Moskau, geschrieben von Philipp Krach, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)