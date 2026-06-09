EU-Zwangsmaßnahme: WhatsApp muss andere KI-Anbieter zulassen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission zwingt den Messengerdienst WhatsApp, KI-Assistenten anderer Anbieter in der Europäischen Union wieder kostenlos zuzulassen. Der US-Konzern Meta , zu dem WhatsApp gehört, müsse die einstweiligen Maßnahmen innerhalb von fünf Werktagen umsetzen, teilte die EU-Kommission mit./tre/DP/jha