EU-Zwangsmaßnahme: WhatsApp muss andere KI-Anbieter zulassen

dpa-AFX · Uhr
Thema: KI
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BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission zwingt den Messengerdienst WhatsApp, KI-Assistenten anderer Anbieter in der Europäischen Union wieder kostenlos zuzulassen. Der US-Konzern Meta , zu dem WhatsApp gehört, müsse die einstweiligen Maßnahmen innerhalb von fünf Werktagen umsetzen, teilte die EU-Kommission mit./tre/DP/jha

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