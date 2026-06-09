Falsche Prügelei, echter Betrug: Bank of England warnt vor KI-Video

London, ⁠09. Jun (Reuters) - Die britische Notenbank warnt vor einer neuen Betrugsmasche mit Hilfe eines gefälschten Videos einer angeblichen Schlägerei zwischen ihrem Chef Andrew Bailey und ‌dem Politiker Nigel Farage. In sozialen Medien kursierten die mit Künstlicher Intelligenz erstellten Aufnahmen, die zu ⁠einer ⁠gefälschten Webseite der BBC führten. Dort wurde für ein Finanzprodukt geworben, das angeblich aus 250 Pfund innerhalb von elf Wochen eine Million Pfund (knapp 1,2 Millionen Euro) machen könne. Farage ist ‌der Parteichef der rechtspopulistischen Partei Reform ‌UK, die in Umfragen derzeit in der Wählergunst an der Spitze liegt.

"Leider nehmen gefälschte Anzeigen, die ⁠die Bank of England und andere Zentralbanken nachahmen, ‌zu", sagte Bailey am ⁠Dienstag laut einer Mitteilung der Zentralbank. "Diese Betrügereien zielen darauf ab, die Öffentlichkeit, insbesondere schutzbedürftige Personen, auszunutzen."

Farage selbst schrieb bereits am Montagabend auf ‌der Plattform X: "Obwohl ⁠Andrew Bailey und ich ⁠unsere Meinungsverschiedenheiten haben, würde ich niemals so weit gehen!" Die Fälschungen zeigten unter anderem, wie Farage den am Boden liegenden Bailey tritt oder eine Waffe auf ihn richtet. Die Aufmachung sollte an die bekannte BBC-Diskussionsrunde "Question Time" erinnern.

(Bericht von David Milliken und Muvija M, geschrieben von ⁠Rene Wagner. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)