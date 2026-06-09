Feuer in Umspannwerk in Reutlingen - Ermittler gehen von Brandstiftung aus
dpa-AFX · Uhr
REUTLINGEN (dpa-AFX) - Nach einem Feuer in einem Umspannwerk in Reutlingen und einem daraus folgenden großflächigen Stromausfall gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind ein oder mehrere bislang noch unbekannte Täter auf das Gelände des Umspannwerks eingedrungen, um dort an mehreren Stellen Brände zu legen", teilten die Generalstaatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg mit./mov/DP/men
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