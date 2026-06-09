Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 09.06.2026

onvista · Uhr
Thema: Dividenden-AristokratenWasserstoff

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 09. Juni 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Altiplano MetalsBericht 1. Quartal 2027
BOREALIS MNG CO.LTD O.N.Bericht 1. Quartal 2027
Caseys General StoresBericht Geschäftsjahr 2026
Core & MainBericht 1. Quartal 2026
Domo BBericht 1. Quartal 2027
EHangBericht 1. Quartal 2026
Enghouse SystemsBericht 2. Quartal 2026
Fusion Fuel Green ABericht 1. Quartal 2026
J.M. SmuckerBericht Geschäftsjahr 2026
LimoneiraBericht 2. Quartal 2026
OFS Credit CompanyBericht 2. Quartal 2026
Oxford InstrumentsBericht Geschäftsjahr 2026
SailPointBericht 1. Quartal 2027
United Natural FoodsBericht 3. Quartal 2026
Uranium EnergyBericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Uranium Energy
EHang
Caseys General Stores
J.M. Smucker
United Natural Foods
SailPoint
Altiplano Metals
BOREALIS MNG CO.LTD O.N.
OFS Credit Company
Oxford Instruments
Fusion Fuel Green A
Enghouse Systems
Limoneira
Domo B
Core & Main

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