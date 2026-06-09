Krypto-Aktie nach Partnerschaft mit Morgan Stanley

Galaxy Digital: Morgan Stanley öffnet die Krypto-Tür

onvista · Uhr

Morgan Stanley Wealth Management hat eine Referral-Vereinbarung mit Galaxy Digital abgeschlossen. Wohlhabende Kunden erhalten damit vereinfachten Zugang zu Krypto-ETPs auf Bitcoin, Ethereum und Solana. Die Mindestanlage sinkt von 25 auf fünf Millionen Dollar – institutionelle Kryptoadaption wird breiter.

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Was bewegt die Aktie?

Das Abkommen ist klar: Morgan Stanley Wealth Management verweist seine wohlhabenden Kunden künftig an Galaxy Digital für den Krypto-Zugang. Das Angebot umfasst Spot-Krypto-ETPs auf Bitcoin, Ethereum und Solana.

Der entscheidende Schritt ist die Absenkung der Mindestanlage. Bisher waren 25 Millionen Dollar erforderlich – das war ausschließlich für sehr vermögende Privatpersonen und institutionelle Anleger zugänglich. Jetzt gilt eine Schwelle von 5 Millionen Dollar. Das erschließt eine deutlich größere Zielgruppe: Family Offices, vermögende Privatanleger, kleinere institutionelle Investoren.

Die institutionelle Kryptoadaption entwickelt sich damit schrittweise weiter – nicht durch einen großen Durchbruch, sondern durch strukturelle Verbreiterung des Zugangs.

Charttechnik

Galaxy Digital hat zuletzt dynamisch zugelegt. Ein nachhaltiger Ausbruch über aktuelle Widerstandsniveaus unter anhaltendem Volumen wäre das Signal für eine stärkere Anstiegsbewegung. Bisher sieht das Bild nach einem ersten positiven Impuls aus.

Martins Einschätzung

Das Abkommen ist kein Kursziel-Argument, aber es zeigt die Richtung: Mehr institutionelle Infrastruktur für Krypto bedeutet langfristig mehr Kapitalzuflüsse. Galaxy Digital ist als Infrastrukturplayer in diesem Bereich gut positioniert. Der Ausbruch über die Widerstandsniveaus bleibt das entscheidende Signal.

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