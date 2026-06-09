Gold - 200-Tage-Linie gebrochen

Beim Goldpreis hatten wir zuletzt immer wieder die Bedeutung der Schlüsselunterstützung bei rund 4.400 USD hervorgehoben. Zur Erinnerung: Diverse alte Hoch- und Tiefpunkte, ein Fibonacci-Retracement sowie die 200-Tage- Linie (akt. bei 4.436 USD) bildeten hier einen absoluten Kernhaltebereich. Abgerundet wird die auf diesem Niveau bestehende Kumulationsunterstützung durch eine alte, aus den 1980er-Jahren stammende Trendlinie (auf Quartalsbasis akt. bei 4.439 USD). Diese Schlüsselzone musste das Edelmetall jetzt preisgeben, was auch durch ein neues Ausstiegssignal auf Point & Figure-Basis bestätigt wird. Damit sind die zwischenzeitlichen Kursgewinne des Jahres 2026 vollständig aufgezehrt. Die nächste Unterstützung markiert nun das bisherige Jahrestief vom März bei 4.098 USD. Die saisonalen Rahmenbedingungen verbessern sich erst nach dem Halbjahreswechsel – bis dahin ist noch vier Wochen "zyklische Dürreperiode" angesagt. Vor diesem Hintergrund muss mit einer Ausdehnung der seit Ende Januar bestehenden Korrekturflagge gerechnet werden. Nur eine schnelle Rückeroberung der beschriebenen Schlüsselmarken bei 4.400 USD würde das angeschlagene Chartbild des Goldpreises kurzfristig verbessern.

Gold (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: LSEG, tradesignal²

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