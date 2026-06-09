Gold im Chart-Check: 200-Tage-Linie unterschritten – und jetzt? - HSBC DailyTrading TV 09.06.2026

Die Schlüsselmarke von 4.400 USD pro Unze wurde unterschritten. Wie geht es für #Gold nun weiter? Mehr erfahren Sie in dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV von und mit Jörg #Scherer, Leiter #Technische Analyse HSBC Deutschland.



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