40 Prozent Aufschlag

GSK stärkt Krebssparte mit Milliardenübernahme von Nuvalent

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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09. ⁠Jun (Reuters) - Der britische Pharmakonzern GSK stärkt mit einer Milliardenübernahme sein Geschäft mit Krebsmedikamenten. GSK übernimmt den in den USA börsennotierten Entwickler ‌von Krebsmedikamenten Nuvalent für 10,6 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der ⁠in bar ⁠zu zahlende Kaufpreis beläuft sich auf 124 Dollar je Nuvalent-Aktie. Dies entspricht einem Aufschlag von 40 Prozent auf den letzten Schlusskurs.

Die Übernahme biete "bedeutende neue Behandlungsoptionen" für ‌Lungenkrebspatienten, erklärte GSK-Chef Luke Miels. ‌Er steht unter Druck, den Umsatz bis 2031 auf mehr als 40 Milliarden Pfund ⁠zu steigern. Zudem muss er die Medikamenten-Pipeline ‌ausbauen und den 2028 ⁠auslaufenden Patentschutz für das HIV-Medikament Dolutegravir bewältigen.

GSK erwartet, dass die Übernahme ab 2027 zum Umsatz und Betriebsgewinn beitragen wird. ‌Ab 2029 ⁠soll sie sich zudem positiv ⁠auf den bereinigten Gewinn je Aktie auswirken. Die Nettoinvestition nach Abzug der erworbenen Barmittel bezifferte GSK auf 9,4 Milliarden Dollar.

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