Halbleiter-Aktien nach dem Rücksetzer: Jetzt einsteigen?

Halbleiter-Aktien stehen nach der starken Rallye erneut im Fokus. KI, Rechenzentren, Speicherchips und der Ausbau digitaler Infrastruktur sorgen weiter für hohe Nachfrage – gleichzeitig sind viele Erwartungen bereits ambitioniert eingepreist.

Während Nvidia, Amd und Broadcom vom strukturellen KI-Wachstum profitieren, zeigen Speicherchip-Werte wie Micron, Samsung und Sandisk besonders starkes Momentum. Doch hohe Bewertungen, einseitige Positionierung und extreme Erwartungen erhöhen das Risiko, wenn die Zahlen nicht perfekt ausfallen.

Ist der Rücksetzer bei Chip-Aktien also eine attraktive Einstiegschance – oder ein Warnsignal, dass der Sektor bereits zu heiß gelaufen ist?

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anteile an Broadcom Inc. (WKN: A1W9NE / ISIN: US11135F1012). Es besteht somit ein potenzieller Interessenkonflikt, da der Autor von einer positiven Kursentwicklung dieses Wertpapiers profitieren kann.