INDEX-FLASH: Druck auf US-Börsen steigt - Tech-Schwäche und Trumps Iran-Aussagen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse am US-Aktienmarkt sind am Dienstag im Handelsverlauf zunehmend unter Druck geraten. Ein erneuter Schwächeanfall der gut gelaufenen Halbleitertitel nach der gestrigen Erholung und Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Krieg brockten dem Nasdaq 100 zuletzt ein Minus von 3 Prozent ein. Damit steuert der technologielastige Auswahlindex auf einen weiteren herben Rückschlag zu. Am Freitag war er um 4,8 Prozent abgesackt, konnte sich zu Wochenbeginn aber wieder deutlich erholen.

Ein ähnliches Muster zeigten die Standardwerte-Indizes S&P 500 und Dow Jones Industrial , die vor dem Wochenende ebenfalls geschwächelt hatten, wenn auch weniger als die Nasdaq-Indizes: Hier ging es zuletzt um 1,6 beziehungsweise 0,7 Prozent bergab.

Aus dem schwachen Halbleitersektor ragten die Aktien von Marvell Technology und Arm Holdings mit prozentual zweistelligen Abschlägen heraus. Hier setzten sich die Gewinnmitnahmen nach Rekordständen fort.

Gegenwind für die Börsen kam auch von Trump, der sagte, die USA müssten auf iranische Angriffe auf amerikanische Kampfhubschrauber reagieren. Zuletzt hatte es aufgrund der prekären, aber einigermaßen stabilen Lage im Iran-Krieg zumindest keinen Dämpfer von dieser Seite gegeben. Die aktuell dennoch kräftig sinkenden Ölpreise gaben den Aktienkursen wenig Halt./gl/men