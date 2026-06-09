Institut schlägt Strafzoll auf Russland-Handel vor - Geld soll an Ukraine gehen

Berlin, 09. ⁠Jun (Reuters) - Wirtschaftsforscher schlagen einen Strafzoll auf den verbliebenen Handel zwischen der EU und Russland vor. Mit den Einnahmen daraus solle die Ukraine unterstützt und der Druck auf die Regierung in Moskau erhöht werden, wie das Kieler Institut für ‌Weltwirtschaft (IfW) am Dienstag mitteilte. Ein solcher "Ukraine-Unterstützungszoll" könne jährlich zwischen elf und 16 Milliarden Euro einbringen.

"Die zentrale Idee ist ganz einfach: Solange Handel mit ⁠Russland stattfindet, ⁠sollte Europa ihn zur Unterstützung der Ukraine nutzen", sagte der Leiter der Forschungsgruppe Handelspolitik am IfW, Julian Hinz. Vorgeschlagen wird, diesen Handel mit Zollsätzen von 30 bis 50 Prozent zu belasten. Ein Importzoll auf EU-Einfuhren aus Russland könne mit einer Abgabe auf EU-Exporte nach Russland ergänzt werden. Im ‌vergangenen Jahr belief sich der Handel zwischen ‌der EU und Russland auf 57,2 Milliarden Euro - trotz vieler westlicher Sanktionen seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022.

Die Einnahmen könnten zur Finanzierung der militärischen Verteidigung, ⁠des Wiederaufbaus und für humanitäre Hilfe in der Ukraine beitragen, schlägt das ‌IfW vor. Selbst die niedrigeren Schätzungen ⁠würden die erwarteten rund drei Milliarden Euro jährlich aus Zinserträgen eingefrorener russischer Staatsvermögen deutlich übertreffen. Die EU könnte damit ihre bisherigen Hilfszusagen von durchschnittlich rund 70 Milliarden Euro pro Jahr spürbar ausweiten.

"Die Politik ‌bekäme damit ein flexibles Instrument an ⁠die Hand", sagte IfW-Präsident Moritz Schularick. "Die ⁠Zollsätze könnten beispielsweise im Rahmen einer Verhandlungslösung wieder sinken." Die Sorge, der Zoll könnte vor allem Verbraucher oder Unternehmen in der EU treffen, hält das IfW für unbegründet. Unternehmen hätten seit Kriegsausbruch im Februar 2022 ausreichend Zeit gehabt, ihre Lieferketten neu auszurichten.

Aus politischer Sicht sei insbesondere der Importzoll rechtlich leichter umsetzbar, da er auf bestehenden EU-Handelsregeln fußen könne. Die verbleibenden Handelsströme zeigten, dass Europa noch immer einen wichtigen Hebel ⁠ungenutzt lasse. "Dies ist eine verpasste strategische Chance", sagte Schularick.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)