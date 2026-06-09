Dramatische Kurswende

Intel: Wohin geht die Reise nach diesem Comeback?

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Intel hat eine beeindruckende Kurswende hinter sich: von unter 20 Dollar auf aktuell rund 110 Dollar. Auslöser war der Einstieg der US-Regierung. Charttechnisch liegt das primäre Kursziel bei 120 Dollar, als Maximum sind 139 Dollar denkbar.

Artikel teilen:

Was bewegt die Aktie?

Der Blick auf den Chart zeigt die dramatische Entwicklung: Intel fiel von 66 Dollar auf 27 Dollar, erholte sich auf 45, brach dann unter 20 Dollar ein – und dreht seitdem massiv nach oben. Der entscheidende Katalysator war der strategische Einstieg der US-Regierung in Intel, der das Sentiment fundamental verändert hat.

Die Zusammenarbeit mit Cadence Design, die heute bekannt gegeben wurde, ist ein weiterer Baustein: Intel Foundry macht sich als Fertigungsstandort attraktiver – und Cadence liefert das EDA-Ökosystem, das Chip-Kunden für ihr Design brauchen.

Charttechnik

Die große Konsolidierungsformation der letzten Jahre hat ein Kursziel von 120 Dollar ergeben. Zieht man das Level tiefer an, ergibt sich als Maximum 139 Dollar. Das primäre Ziel bleibt 120 Dollar. Die Aktie nähert sich damit einem Bereich, in dem charttechnischer Widerstand zu erwarten ist.

Martins Einschätzung

Die Wende bei Intel ist real und das Momentum ist stark. 110 Dollar sind bereits eine beeindruckende Leistung vom Tief aus. Das Risiko liegt jetzt darin, dass die Aktie auf ihrem Weg Richtung 120 Dollar immer teurer wird. Wer noch nicht investiert ist, sollte Rücksetzer als Einstiegsgelegenheit nutzen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Intel

Das könnte dich auch interessieren

KI-Chip-Aktie steigt in den S&P 500 auf
Marvell: Aktie könnte Tief bereits erreicht habengestern, 15:52 Uhr · onvista
Marvell: Aktie könnte Tief bereits erreicht haben
Historischer Kapitalaufnahme
Amazon begibt Rekord-Anleihe in Kanada – 14 Milliarden Dollarheute, 16:02 Uhr · onvista
Amazon begibt Rekord-Anleihe in Kanada – 14 Milliarden Dollar
Speicherchip-Aktie nach 30-Prozent-Korrektur
SK Hynix: Rücksetzer als Einstiegsgelegenheitgestern, 15:49 Uhr · onvista
SK Hynix: Rücksetzer als Einstiegsgelegenheit
Ticketing-Aktie nach fragwürdigem Downgrade
CTS Eventim: Ein Downgrade, das ich nicht nachvollziehen kanngestern, 15:58 Uhr · onvista
CTS Eventim: Downgrade, das ich nicht nachvollziehen kann
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Minus fünf Prozent
Drei Gründe: Warum Tech-Aktien am Freitag so abrutschtengestern, 13:42 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Chat GPT, Gemini, Claude & Co. sind keine Portfoliomanager06. Juni · onvista-Partners
Alle Plus-Analysen