Was bewegt die Aktie?

Der Blick auf den Chart zeigt die dramatische Entwicklung: Intel fiel von 66 Dollar auf 27 Dollar, erholte sich auf 45, brach dann unter 20 Dollar ein – und dreht seitdem massiv nach oben. Der entscheidende Katalysator war der strategische Einstieg der US-Regierung in Intel, der das Sentiment fundamental verändert hat.

Die Zusammenarbeit mit Cadence Design, die heute bekannt gegeben wurde, ist ein weiterer Baustein: Intel Foundry macht sich als Fertigungsstandort attraktiver – und Cadence liefert das EDA-Ökosystem, das Chip-Kunden für ihr Design brauchen.

Charttechnik

Die große Konsolidierungsformation der letzten Jahre hat ein Kursziel von 120 Dollar ergeben. Zieht man das Level tiefer an, ergibt sich als Maximum 139 Dollar. Das primäre Ziel bleibt 120 Dollar. Die Aktie nähert sich damit einem Bereich, in dem charttechnischer Widerstand zu erwarten ist.

Martins Einschätzung

Die Wende bei Intel ist real und das Momentum ist stark. 110 Dollar sind bereits eine beeindruckende Leistung vom Tief aus. Das Risiko liegt jetzt darin, dass die Aktie auf ihrem Weg Richtung 120 Dollar immer teurer wird. Wer noch nicht investiert ist, sollte Rücksetzer als Einstiegsgelegenheit nutzen.