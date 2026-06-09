Iranischer Fußballverband: WM-Ticketkontingent kurzfristig gestrichen

09. ⁠Jun (Reuters) - Wenige Tage vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ist ‌dem Iran nach eigenen Angaben das Ticketkontingent entzogen worden. Damit ⁠könnten ⁠Anhänger, die bereits Reisepläne gemacht hätten, die Spiele ihrer Mannschaft nicht besuchen, teilte der iranische Fußballverband (FFIRI) am ‌Dienstag mit. "Dies geschieht, obwohl ‌viele iranische Fußballfans im Vertrauen auf die offiziellen Ankündigungen ⁠bereits Reisevorbereitungen für einen Besuch der ‌Spiele getroffen ⁠hatten", hieß es in einer Erklärung. Weitere Einzelheiten lagen zunächst nicht vor, auch ‌keine Stellungnahme ⁠des Weltfußballverbands Fifa ⁠oder der WM-Gastgeber USA, Mexiko und Kanada.

(Bericht von Aadi Nair, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)