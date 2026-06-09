IREN: Kritisches Widerstandslevel – Aufwärtstrend intakt

Was bewegt die Aktie?

IREN ist eine Position im Chartzeit-Depot. Das Unternehmen ist im Bereich KI-Infrastruktur und Computing aktiv – ein strukturell wachsendes Segment.

Der Vergleich mit Nebius ist aufschlussreich: IREN lief anfänglich stärker, in den letzten sechs Monaten hat Nebius deutlich aufgeholt. Das bedeutet nicht, dass IREN schwach ist – aber es zeigt, dass Nebius gerade das stärkere Momentum hat.

Charttechnisch zeigt IREN eine intakte Aufwärtstrendsequenz, hatte einen Rücksetzer unter das Widerstandslevel, brach dann nach oben durch, testete das Niveau erneut von unten und bricht jetzt wieder leicht darunter aus.

Charttechnik

Das Widerstandslevel ist entscheidend. Martins Basisszenario: Die Aktie nähert sich diesem Level von unten, konsolidiert, und bricht dann nachhaltig nach oben aus. Der Aufwärtstrend würde sich damit fortsetzen. Ein Scheitern an diesem Level würde das technische Bild eintrüben.

Martins Einschätzung

IREN bleibt eine interessante Position – das gesamte Segment KI-Infrastruktur und Computing gefällt mir sehr gut. Die relative Schwäche gegenüber Nebius in den letzten Monaten sollte man im Auge behalten. Ich bin weiterhin bullisch für IREN, warte aber auf den nachhaltigen Ausbruch über das Widerstandslevel.