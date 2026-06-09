KI-Infrastruktur-Aktie

IREN: Kritisches Widerstandslevel – Aufwärtstrend intakt

onvista · Uhr

IREN steht an einem entscheidenden Widerstandslevel. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist intakt, aber die Aktie kämpft darum, dieses Niveau nachhaltig zu überwinden. Im Vergleich mit Nebius – ebenfalls im Portfolio – hat IREN in den letzten sechs Monaten an relativem Momentum verloren.

Artikel teilen:

Was bewegt die Aktie?

IREN ist eine Position im Chartzeit-Depot. Das Unternehmen ist im Bereich KI-Infrastruktur und Computing aktiv – ein strukturell wachsendes Segment.

Der Vergleich mit Nebius ist aufschlussreich: IREN lief anfänglich stärker, in den letzten sechs Monaten hat Nebius deutlich aufgeholt. Das bedeutet nicht, dass IREN schwach ist – aber es zeigt, dass Nebius gerade das stärkere Momentum hat.

Charttechnisch zeigt IREN eine intakte Aufwärtstrendsequenz, hatte einen Rücksetzer unter das Widerstandslevel, brach dann nach oben durch, testete das Niveau erneut von unten und bricht jetzt wieder leicht darunter aus.

Charttechnik

Das Widerstandslevel ist entscheidend. Martins Basisszenario: Die Aktie nähert sich diesem Level von unten, konsolidiert, und bricht dann nachhaltig nach oben aus. Der Aufwärtstrend würde sich damit fortsetzen. Ein Scheitern an diesem Level würde das technische Bild eintrüben.

Martins Einschätzung

IREN bleibt eine interessante Position – das gesamte Segment KI-Infrastruktur und Computing gefällt mir sehr gut. Die relative Schwäche gegenüber Nebius in den letzten Monaten sollte man im Auge behalten. Ich bin weiterhin bullisch für IREN, warte aber auf den nachhaltigen Ausbruch über das Widerstandslevel.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nebius
IREN Limited

Das könnte dich auch interessieren

Dramatische Kurswende
Intel: Wohin geht die Reise nach diesem Comeback?heute, 16:00 Uhr · onvista
Intel: Wohin geht die Reise nach diesem Comeback?
KI-Chip-Aktie steigt in den S&P 500 auf
Marvell: Aktie könnte Tief bereits erreicht habengestern, 15:52 Uhr · onvista
Marvell: Aktie könnte Tief bereits erreicht haben
Historischer Kapitalaufnahme
Amazon begibt Rekord-Anleihe in Kanada – 14 Milliarden Dollarheute, 16:02 Uhr · onvista
Amazon begibt Rekord-Anleihe in Kanada – 14 Milliarden Dollar
Speicherchip-Aktie nach 30-Prozent-Korrektur
SK Hynix: Rücksetzer als Einstiegsgelegenheitgestern, 15:49 Uhr · onvista
SK Hynix: Rücksetzer als Einstiegsgelegenheit
Ticketing-Aktie nach fragwürdigem Downgrade
CTS Eventim: Ein Downgrade, das ich nicht nachvollziehen kanngestern, 15:58 Uhr · onvista
CTS Eventim: Downgrade, das ich nicht nachvollziehen kann
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Minus fünf Prozent
Drei Gründe: Warum Tech-Aktien am Freitag so abrutschtengestern, 13:42 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Chat GPT, Gemini, Claude & Co. sind keine Portfoliomanager06. Juni · onvista-Partners
Alle Plus-Analysen