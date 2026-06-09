IRW-News: Agorana Media Group Inc.: Myriad Uranium Corp. im Zentrum eines Uran-Bullenmarktes. Gigantisches Potential durch Regierungs-Endowment, einem U.S. Department of Energy Report

IRW-PRESS: Agorana Media Group Inc.: Myriad Uranium Corp. im Zentrum eines Uran-Bullenmarktes. Gigantisches Potential durch Regierungs-Endowment, einem U.S. Department of Energy Report

9. Juni 2026 / IRW-Press / Agorana Media Group, Vancouver, Canada, Myriad Uranium Corp. im Zentrum eines Uran-Bullenmarktes. Gigantisches Potential durch Regierungs-Endowment, einem U.S. Department of Energy Report

Myriad Uranium Corp. (Symbol Frankfurt: C3Q/ WKN A3D1E0/ ISIN CA62857Y1097/ Symbol Canada: M). Im Rohstoffsektor entstehen die außergewöhnlichsten Renditen häufig dann, wenn ein Unternehmen von einem starken Rohstoffzyklus, einer strategisch bedeutsamen Jurisdiktion und einem Projekt mit erheblichem Wertschöpfungspotenzial gleichzeitig profitiert. Genau an diesem Punkt befindet sich heute Myriad Uranium. Während die Welt in eine Phase rasant steigender Stromnachfrage eintritt, angetrieben durch künstliche Intelligenz, Rechenzentren, Elektrifizierung und den globalen Wunsch nach größerer Energiesicherheit, entwickelt sich die Kernenergie erneut zu einer unverzichtbaren Säule der zukünftigen Energieversorgung. Regierungen in Nordamerika, Europa und Asien verlängern die Laufzeiten bestehender Reaktoren, planen neue Anlagen und bemühen sich zunehmend um den Aufbau sicherer, heimischer Uranlieferketten. Uran wandelt sich dadurch von einem Nischenrohstoff zu einem strategischen Gut von nationaler Bedeutung.

Myriad Uranium verfügt über eines der wohl größten Uran-Projekte in Wyoming, das Copper Mountain Projekt! Der US-Bundesstaat beherbergt die größten bislang bekannten Uran-Reserven der USA und steht deshalb zu Recht derzeit im Mittelpunkt der zunehmenden Investitionen in dem Sektor. Wyoming ist dazu heute schon der wichtigste aller US-Bundesstaaten in Sachen Produktion, befinden sich dort doch gleich fünf bereits in Produktion befindliche Uran-Minen, die unter dem Strich insgesamt 69 Prozent des in den USA gewonnen Urans produzieren. Entsprechend groß ist die wirtschaftliche Bedeutung der Branche für den US-Bundesstaat sowie die Unterstützung und Förderung durch die Regierung. Ein ideales Umfeld also für neue Uran-Projekte wie Copper Mountain von Myriad Uranium. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass Copper Mountain kein klassisches Greenfield-Explorationsprojekt darstellt. Vielmehr handelt es sich um einen historischen Uranbezirk, in den bereits erhebliche Mittel investiert wurden. Über 2.000 historische Bohrungen sowie inflationsbereinigt rund 117 Millionen CAN$ an früheren Explorations- und Entwicklungsinvestitionen durch Union Pacifics Rocky Mountain Energy Division bilden heute eine außergewöhnlich wertvolle Datenbasis. Diese Vorarbeiten würden in der heutigen Zeit hunderte Millionen Dollar kosten und viele Jahre Entwicklungsarbeit erfordern.

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Was Myriad von zahlreichen anderen Uranexplorern unterscheidet, ist die potenzielle Größenordnung des Projekts. Historische Untersuchungen aus dem Jahr 1982 des U.S. Dept of Energy Report deuten darauf hin, dass der Copper-Mountain-Distrikt ein Uran-Endowment (eine auf historischen Daten basierte Schätzung) von 245 bis 655 Millionen Pfund Uran beherbergen könnte. Obwohl diese Zahlen nicht den heutigen NI 43-101-Standards entsprechen, verdeutlichen sie das außergewöhnliche Potenzial eines Distrikts, der bislang nur teilweise mit modernen Explorationsmethoden untersucht wurde.

Ein weiterer wesentlicher Werttreiber liegt in der erfolgreichen Konsolidierungsstrategie des Managements. Durch die Übernahme von Rush Rare Metals sowie umfangreiche zusätzliche Claim-Absteckungen hat Myriad eines der größten Uranlandpakete in Wyoming geschaffen. Mit einer Fläche von rund 18.351 Acres kontrolliert das Unternehmen inzwischen den überwiegenden Teil sowohl des historischen Control Area als auch des größeren Assessment Area. Eine derartige Kontrolle über den Distrikt gab es zuletzt in den späten 1970er Jahren. Besonders interessant sind die Ergebnisse der jüngsten Explorationsarbeiten. Moderne chemische Analysen zeigen wiederholt Urangehalte, die die historischen Gamma-Sonden-Messungen teilweise um 20 bis 60 Prozent übertreffen. Dies deutet darauf hin, dass die historischen Ressourcenschätzungen das tatsächliche Uranpotenzial möglicherweise erheblich unterschätzt haben. Gleichzeitig wurden durch hochauflösende geophysikalische Untersuchungen mehr als 100 neue Anomalien identifiziert, die bislang nie durch Bohrungen getestet wurden und nun als hochprioritäre Explorationsziele gelten.

Solide Finanzlage des Unternehmens

Ein weiterer Pluspunkt ist die solide finanzielle Ausgangslage des Unternehmens. Mit mehr als 10 Millionen CAD an verfügbaren Mitteln ist Myriad nach aktuellem Stand vollständig finanziert, um alle geplanten Bohrprogramme und Explorationsarbeiten umzusetzen. Dies ermöglicht dem Management, sich auf die Wertsteigerung des Projekts zu konzentrieren, anstatt kurzfristig Kapital beschaffen zu müssen.

Research Berichte von Experten geben bis zu 300% Kursziel

Die kommenden zwölf Monate könnten für Myriad Uranium zu einer entscheidenden Phase werden. Zu den wichtigsten Kurstreibern zählen der Abschluss der Distriktkonsolidierung, die Umsetzung des umfangreichen Phase-II-Bohrprogramms, die Bestätigung historischer Ressourcen, die Untersuchung neuer Zielgebiete sowie die mögliche Veröffentlichung einer ersten NI 43-101-konformen Ressourcenschätzung. Im konservativen Szenario, dem Basisszenario, erscheint das von kurzem von Red Cloud Securities veröffentlichte Kursziel von 1,25 CAD pro Aktie durchaus konservativ. Im optimistischen Szenario, das von einer erfolgreichen Ressourcenerweiterung, einer Bestätigung höherer Urangehalte und weiterhin starken Uranpreisen ausgeht, erscheint ein Bewertungsbereich von 1,50 bis 2,00 CAD je Aktie jedoch wahrscheinlicher. Eine solche Neubewertung würde Myriad in die Riege der bedeutendsten Uranentwickler Nordamerikas aufsteigen lassen und dürfte verstärkt institutionelle Investoren anziehen.

Für risikobewusste Investoren, die ebenfalls einen Uran-Bullenmarkt sehen, bietet Myriad Uranium eine seltene Kombination aus Projektgröße, strategischer Jurisdiktion, umfangreicher historischer Datenbasis, erheblichen Explorationschancen und einem außergewöhnlich günstigen Zeitpunkt im Rohstoffzyklus. Nur wenige Junior-Uranunternehmen verfügen heute über ein vergleichbares Potenzial, von den strukturellen Veränderungen des globalen Energiemarktes zu profitieren und gleichzeitig durch Exploration erheblichen Unternehmenswert zu schaffen.

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