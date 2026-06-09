IRW-News: Canamera Energy Metals Corp. : Canamera durchteuft im neuen Ziel Linda eine 14 Meter mächtige REE-Mineralisierung in Ionenadsorptionston, die in der Tiefe offen ist

IRW-PRESS: Canamera Energy Metals Corp. : Canamera durchteuft im neuen Ziel Linda eine 14 Meter mächtige REE-Mineralisierung in Ionenadsorptionston, die in der Tiefe offen ist

Canamera durchteuft im neuen Ziel Linda eine 14 Meter mächtige REE-Mineralisierung in Ionenadsorptionston, die in der Tiefe offen ist, und erweitert damit die Entdeckung des Systems Turvolândia über die bisher bekannten Bohrungen hinaus

Edmonton, Alberta / 9. Juni 2026 / IRW-Press / Canamera Energy Metals Corp. (CSE: EMET | OTCQB: EMETF | FWB: 4LF0) (Canamera oder das Unternehmen) gab heute die Analyseergebnisse aus dem Schneckenbohrloch TUV-AUG-0043 auf dem Seltenerdmetallprojekt Turvolândia (das Projekt) mit ionischem Ton in Minas Gerais, Brasilien, bekannt. Das Bohrloch wurde in einem bisher nicht untersuchten Bereich des Projekts niedergebracht, der sich 3,3 Kilometer nördlich des Zielgebiets Marita und 3,7 Kilometer nordwestlich des Zielgebiets Cordis befindet, und lieferte eine Seltenerdmetallmineralisierung ab der Oberfläche bis in eine Tiefe von 14 Metern, wobei das Bohrloch in mineralisiertem Material endete und die Mineralisierung in der Tiefe offenbleibt.

Highlights

· 14,0 Meter (gesamtes Bohrloch, ab der Oberfläche bis zum Ende des Bohrlochs) mit einem Durchschnittsgehalt von:

o 2.208,6 ppm TREO TREO = CeO2 + Dy2O3 + Er2O3 + Eu2O3 + Gd2O3 + Ho2O3 + La2O3 + Lu2O3 + Nd2O3 + Pr6O11 + Sm2O3 + Tb4O7 + Tm2O3 + Y2O3 + Yb2O3

o 664,7 ppm MREO MREO = Dy2 O3 + Nd2 O3 + Pr6 O11 + Tb4 O7 + Y2 O3

+ Y

o 178,0 ppm HREO HREO = Dy2O3 + Er2O3 + Eu2O3 + Gd2O3 + Ho2O3 + Lu2O3 + Tb4O7 + Tm2O3 + Y2O3 + Yb2O3

o 545,7 ppm Nd2O3+ Pr6O11

o 24,0 ppm Dy2O3+ Tb4O7

· Die Mineralisierung wurde ab der Oberfläche bis zum Ende des Bohrlochs durchteuft; das Bohrloch endete in mineralisiertem Material und bleibt in der Tiefe offen. Die vollständigen geochemischen Analyseergebnisse sowie die TRE-Oxid-Umrechnungstabelle finden Sie in den Anhängen 1 und 2 am Ende dieser Pressemitteilung.

· Alle Proben lieferten CIA-Werte (CIA, chemischer Alterationsindex) von über 70 %; der durchschnittliche CIA lag bei etwa 83 %, was mit fortgeschrittenen Verwitterungsprofilen übereinstimmt, die für beherbergte REE-Lagerstätten in Ionenadsorptionston charakteristisch sind.

· Die Ergebnisse bestätigen ein neues Explorationsziel - Linda -, das sich 3,3 km nördlich von Marita und 3,7 km nordwestlich von Cordis befindet, und etablieren damit einen Explorationsrahmen mit drei Zielen, der Cordis, Marita und Linda im gesamten Projekt Turvolândia umfasst.

Das Ergebnis von Linda liefert vielversprechende neue Daten für die Bewertung von Turvolândia, kommentierte Brad Brodeur, Chief Executive Officer von Canamera Energy Metals Corp. Wir haben ein 14 m tiefes Schneckenbohrloch in einem völlig unerkundeten Gebiet niedergebracht und stießen vom ersten Meter bis zum Ende des Bohrlochs auf eine REE-Mineralisierung mit durchschnittlich über 2.200 ppm TREO und einem soliden Wert von 664,7 ppm magnetisches REO + schweres REE Yttrium - wobei die Gehalte über die gesamte Länge von 14 Metern weiter ansteigen und das Bohrloch noch offen ist. Das ist die Art von Ergebnis, die auf ein ausgedehnteres mineralisiertes System hindeuten könnte. Turvolândia verfügt nun über drei geophysikalisch zusammenhängende Ziele, die einen Korridor definieren, mit beträchtlichem unerforschtem Gebiet dazwischen. Wir arbeiten zügig daran, dieses Gebiet zu evaluieren.

Über Bohrloch TUV-AUG-0043 und das Zielgebiet Linda

Das Bohrloch TUV-AUG-0043 war als erste Erkundungsbohrung in einem weitgehend unerforschten Teil des Projekts konzipiert. Vor diesem Bohrloch waren im nördlichen Sektor des Konzessionsgebietes keine systematischen Explorationsarbeiten durchgeführt worden. Die Ziele Cordis und Marita stellen die beiden wichtigsten, zuvor abgebohrten REE-Explorationsziele des Unternehmens auf dem Projekt dar, die sich jeweils durch eine ausgedehnte, oberflächennahe Seltenerdmetallmineralisierung in Ionenadsorptionston auszeichnen, die sich von der Oberfläche bis zum Ende des Bohrlochs erstreckt. TUV-AUG-0043 wurde etwa 3,3 Kilometer nördlich von Marita und 3,7 Kilometer nordwestlich von Cordis in einem Gebiet niedergebracht, in dem zuvor keine systematischen Explorationsarbeiten durchgeführt wurden.

Frühere Bohrungen in den Zielgebieten Cordis und Marita haben eine ausgedehnte in Ionenadsorptionston beherbergte Seltenerdmetallmineralisierung in Turvolândia bestätigt. Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. März 2026 bekannt gegeben, durchteufte Bohrloch TUV-AUG-0007 bei Cordis 2 Meter (14-16 m) mit einem Gehalt von 3.823 ppm TREO und 1.851 ppm MREO + Y, einschließlich eines besten 1-Meter-Abschnitts (15-16 m) mit einem Gehalt von 5.341 ppm TREO und 2.790 ppm MREO + Y, die in einer Mineralisierung endete, während Bohrloch TUV-AUG-0014 bei Cordis 13 Meter mit einem Gehalt von 3.255 ppm TREO und 1.332 ppm MREO + Y ab der Oberfläche bis zum Ende des Bohrlochs durchteuft hat. Bei Marita lieferte Bohrloch TUV-AUG-0018 2 Meter mit einem Gehalt von 1.368 ppm TREO und 534 ppm MREO + Y, und endete ebenfalls in der Mineralisierung.

Das Zielgebiet Linda, das durch die Ergebnisse von TUV-AUG-0043 definiert und durch regionale luftgestützte geophysikalische Daten gestützt wird, liegt nordwestlich des Zielgebiets Cordis und nördlich des Zielgebiets Marita. Zusammen bilden die drei Zielgebiete ein weitläufiges Explorationsgerüst über das Projekt Turvolândia hinweg, wobei die Zielgebiete Cordis und Marita etwa 2,7 Kilometer voneinander entfernt sind und zwischen allen drei Gebieten bedeutende, noch nicht untersuchte Bereiche liegen.

Eine vorläufige Auswertung der regionalen luftgestützten geophysikalischen Untersuchung deutet darauf hin, dass das Ziel Linda radiometrische Merkmale aufweist, darunter Kaliumkanalreaktion und verstärkte ternäre radiometrische Produkte, die mit denen vergleichbar sind, die bei den Zielen Cordis und Marita beobachtet wurden. Auch wenn diese geophysikalischen Ähnlichkeiten nicht zwangsläufig auf eine gleichwertige Mineralisierung hindeuten, bieten sie doch einen wichtigen Explorationsansatz und stützen das Potenzial für weitere in Ionenadsorptionston beherbergte Seltenerdmetallsysteme an anderen Stellen innerhalb des ausgedehnteren Zielgebiets Cordis-Marita-Linda.

Abbildung 1: Lageplan mit einem luftgestützten radiometrischen Bild mit erhöhten Gesamtzählimpulsen

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Analyseergebnisse

Das Bohrloch TUV-AUG-0043 wurde vertikal bis zu einer Endtiefe von 14,0 Metern niedergebracht. Es wurden drei lithologische Einheiten durchteuft: ein Oberbodenhorizont (0-1 m), ein Ton-Pedolith (1-10 m) und eine marmorierte Zone (10-14 m). Das Bohrloch endete in der marmorierten Zone; die Basis des Verwitterungsprofils wurde nicht erreicht.

Die Seltenerdmetallgehalte steigen systematisch von der Oberfläche durch den oberen Ton-Pedolith an, mit einem deutlichen Anstieg am Übergang zum tieferen Ton-Pedolith und zur marmorierten Zone, wo die Gehalte zwischen 2.545 und 2.958 ppm TREO liegen. Die vollständigen Analyseergebnisse für TUV-AUG-0043 sind in Tabelle 1 unten aufgeführt.

Tabelle 1: Analyseergebnisse - TUV-AUG-0043

von bis Lithologie TREO MREO + Y Nd2O3 + Pr6O Dy2O3 + Tb4O7 HREO Ga

(m) (m) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm)

0 1 Boden 1.134,9 223,1 180,8 9,0 62,8 36,3

1 2 Ton-Pedolith 914,8 175,5 143,8 6,6 47,1 32,3

2 3 Ton-Pedolith 1.191,0 269,4 222,5 10,0 70,2 33,1

3 4 Ton-Pedolith 1.573,0 436,5 369,3 14,0 100,2 33,7

4 5 Ton-Pedolith 1.991,8 594,9 510,7 17,5 126,0 33,3

5 6 Ton-Pedolith 1.994,3 602,6 517,6 17,1 128,1 32,1

6 7 Ton-Pedolith 2.958,2 892,5 779,3 25,3 176,9 -

7 8 Ton-Pedolith 2.575,3 827,6 715,1 23,6 172,0 -

8 9 Ton-Pedolith 2.954,5 982,9 843,3 29,0 217,9 -

9 10 Ton-Pedolith 2.545,6 833,5 717,1 23,9 178,7 -

10 11 marmorierte Zone 2.629,5 846,8 709,6 28,1 211,3 -

11 12 marmorierte Zone 2.749,7 860,8 688,0 34,0 260,0 -

12 13 marmorierte Zone 2.754,3 832,1 635,0 38,3 289,4 -

13 14 marmorierte Zone 2.953,9 927,8 607,1 59,6 451,3 -

0 14 Durchschnitt 2.208,6 664,7 545,7 24,0 178,0 -

0 6 Durchschnitt (Ga) 1.633,3 383,7 327,5 11,2 89,2 33,5

Hinweise:

Ga: unterhalb von 6 m Tiefe nicht nachgewiesen; kennzeichnet, dass der Wert unter der Nachweisgrenze lag oder nicht gemeldet wurde.

Alle Werte sind als Seltenerdmetalloxidäquivalente angegeben: Umwandlungsfaktoren: JCU Advanced Analytical Centre.

TREO = CeO2 + Dy2O3 + Er2O3 + Eu2O3 + Gd2O3 + Ho2O3 + La2O3 + Lu2O3 + Nd2O3 + Pr6O11 + Sm2O3 + Tb4O7 + Tm2O3 + Y2O3 + Yb2O3

MREO = Dy2O3 + Nd2O3 + Pr6O11 + Tb4O7 + Y2O3

HREO = Dy2O3 + Er2O3 + Eu2O3 + Gd2O3 + Ho2O3 + Lu2O3 + Tb4O7 + Tm2O3 + Y2O3 + Yb2O3

Abbildung 4 - Streifenprotokoll des Bohrlochs TUV-AUG-0043

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Günstiges Verwitterungsprofil

Der Chemical Index of Alteration (CIA) wird häufig als Indikator für die Verwitterungsintensität und die Entwicklung von Tonmineralien in Ionenadsorptions-Seltenerdmetallsystemen verwendet. Der CIA ist definiert als Al2O3/(Al2O3+ CaO + Na2O + K2O) × 100. Alle 14 Proben aus TUV-AUG-0043 wiesen CIA-Werte von über 70 % auf, mit einem durchschnittlichen CIA von etwa 83 %.

Solche Werte deuten auf stark entwickelte, tonreiche Horizonte hin, die unter fortgeschrittenen tropischen Verwitterungsbedingungen entstanden sind. Fortgeschrittene Verwitterung gilt weltweit als Schlüsselmerkmal für in Ionenadsorptionston beherbergte Seltenerdmetalllagerstätten, da sie die für die Adsorption und Anreicherung von Seltenerdmetallen erforderliche Tonmineraloberfläche schafft. Diese Ergebnisse untermauern das Potenzial des Projekts Turvolândia für eine REE-Mineralisierung in Ionenadsorptionston.

Nächste Schritte

Das Unternehmen evaluiert derzeit Folgeexplorationsprogramme, um die Kontinuität der Mineralisierung zwischen den Zielen Cordis, Marita und Linda sowie die Tiefenausdehnung des Verwitterungsprofils bei TUV-AUG-0043 und im gesamten Gebiet Linda zu überprüfen. Zukünftige Programme könnten zusätzliche Schneckenbohrungen zur Charakterisierung der lateralen Ausdehnung des Zielgebiets Linda sowie tiefere Diamantkernbohrungen oder RC-Bohrungen zur Bewertung der vertikalen Ausdehnung des Verwitterungsprofils und des Potenzials für eine Erhöhung der Gehalte unterhalb der aktuellen Bohrtiefe umfassen.

Abbildung 5: Geplante Folgebohrungen bei Linda

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Es kann nicht gewährleistet werden, dass im Rahmen zukünftiger Explorationsprogramme wirtschaftlich gewinnbare Mineralressourcen definiert werden.

Analyseverfahren und Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Die Schneckenbohrproben wurden von SGS Geosol (zertifiziert nach ISO 9001, 14001 und 17025) in Belo Horizonte, Brasilien, mittels Lithiummetaborat-(LiBO)-Fusion und anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Emissionsspektrometrie und Massenspektrometrie (ICP-OES/MS) für die Analyse von 49 Elementen, einschließlich aller Seltenerdelemente, analysiert. Das QA/QC-Programm umfasst die regelmäßige Einfügung von zertifizierten Referenzmaterialien (CRMs), Leerproben und Feldduplikaten. Die Werte der Elemente wurden unter Verwendung von Standard-Umwandlungsfaktoren in Seltenerdmetalloxidäquivalente umgewandelt.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Warren Robb, P.Geo. (British Columbia), VP Exploration von Canamera Energy Metals Corp. und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101) geprüft und genehmigt. Herr Robb ist im Sinne von NI 43-101 nicht unabhängig vom Unternehmen.

Eine weitergehende Erläuterung der QA/QC-Prozesse und -Verfahren des Unternehmens finden Sie im zuletzt eingereichten technischen Bericht, der auf www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Canamera Energy Metals Corp.

Canamera Energy Metals Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für Seltenerdmetalle mit einem wachsenden Projektportfolio in Brasilien, den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Weiterentwicklung von ionischen Ton-REE-Projekten in Brasilien sowie von Vorkommen kritischer Mineralien in Nordamerika, um die Unabhängigkeit der westlichen Lieferkette für Seltenerdmetalle zu stärken. Weitere Informationen finden Sie unter www.canamerametals.com.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Brad Brodeur

Chief Executive Officer

brad@canamerametals.com

780-238-7163

WARNHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über: die Bewertung weiterer Explorationsprogramme durch das Unternehmen, einschließlich potenzieller Schneckenbohrungen, Diamantbohrungen und RC-Bohrungen; die Möglichkeit, dass sich die Mineralisierung unterhalb von TUV-AUG-0043 in die Tiefe fortsetzt; die Möglichkeit, dass die Zielgebiete Linda, Cordis und Marita mit vergleichbaren Verwitterungs- und lithologischen Domänen in Verbindung stehen; sowie die Möglichkeit, dass in noch nicht untersuchten Bereichen des Projekts eine Seltenerdmineralisierung in ionischem Ton vorliegt.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem: dass Folgebohrprogramme zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen geplant und durchgeführt werden können; dass die geologischen und geophysikalischen Interpretationen des Projekts mit einer Seltenerdmetallmineralisierung in Ionenadsorptionston übereinstimmen; dass die Explorationsergebnisse die Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich des Potenzials des Projekts weiterhin stützen werden; und dass die Preise für Seltenerdmetalle und die Marktbedingungen ausreichend bleiben, um weitere Explorationsinvestitionen zu rechtfertigen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: die Möglichkeit, dass Folgebohrungen die Kontinuität oder die Ausmaße der Mineralisierung in den Zielgebieten Linda, Cordis oder Marita nicht bestätigen; die Möglichkeit, dass sich die Mineralisierung in der Tiefe unterhalb von TUV-AUG-0043 nicht fortsetzt; das Risiko, dass geophysikalische Ähnlichkeiten zwischen den Zielen keine gleichwertige oder vergleichbare Mineralisierung widerspiegeln; das Risiko, dass Mineralisierung in ionischem Ton im Projekt nicht wirtschaftlich abbaubar ist; Unsicherheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen Bedeutung der Galliumwerte; Schwankungen bei den Preisen für Seltenerdmetalle und kritische Mineralien; sowie allgemeine Explorationsrisiken, die mit der Bewertung von Mineralkonzessionsgebieten in einem frühen Stadium verbunden sind. Leser werden auf die Risikofaktoren hingewiesen, die in den jüngsten kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung widerzuspiegeln.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

ANHANG 1: GEOCHEMISCHE ANALYSEERGEBNISSE AUS BOHRLOCH TUV-AUG-0043

von bis Ce Dy Er Eu Gd Ho La Lu Nd

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

0 1 517 6,51 2,92 1,17 9,63 1,17 181,5 0,29 116,3

1 2 424,7 4,86 2,23 0,97 7,09 0,85 142,1 0,25 91,6

2 3 491,2 7,25 3,08 1,31 11,64 1,28 206,7 0,31 143,9

3 4 535,5 10,17 4,31 1,85 16,76 1,78 306,5 0,43 239,6

4 5 602,8 12,65 5,06 2,38 21,87 2,23 422,6 0,49 331,6

5 6 592,9 12,41 5,39 2,58 22,08 2,23 425,3 0,56 335,3

6 7 866,9 18,53 7,67 3,87 33,93 3,16 647,5 0,75 509,3

7 8 678,4 17,11 7,11 3,73 31,29 2,98 585,6 0,67 463

8 9 690 20,83 9,09 4,78 42,19 3,69 721,8 0,84 545,1

9 10 628,7 17,19 7,48 3,99 32,59 3,1 603,9 0,69 463,6

10 11 624,4 20,15 8,46 4,61 39,71 3,54 657,7 0,84 456,4

11 12 661,6 24,38 11,16 5,01 44,93 4,55 698,5 1,07 438,2

12 13 703,9 27,74 12,56 4,79 47,21 5,02 688,4 1,12 403,5

13 14 722,5 43,89 19,49 5,9 63,06 7,66 731,2 1,73 386,2

von bis Pr Sm Tb Tm Y Yb Ga TREO

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

0 1 37,36 37,36 1,28 0,37 26,25 2,3 36,3 1.134,9

1 2 30,61 30,61 0,91 0,3 19,67 1,8 32,3 914,8

2 3 45,24 45,24 1,47 0,42 28,98 2,3 33,1 1.191,0

3 4 74,36 74,36 2,01 0,56 41,87 3 33,7 1.573,0

4 5 102,58 102,58 2,5 0,69 52,54 3,7 33,3 1.991,8

5 6 104,73 104,73 2,47 0,7 53,39 4 32,1 1.994,3

6 7 153,29 153,29 3,46 0,85 69,2 5,2 0 2.958,2

7 8 144,9 144,9 3,34 0,95 70,06 5 0 2.575,3

8 9 171,76 171,76 4,31 1,17 87,13 6,3 0 2.954,5

9 10 145,96 145,96 3,55 0,97 72,87 5,3 0 2.545,6

10 11 146,75 146,75 4,23 1,16 85,85 6,2 0 2.629,5

11 12 146,41 146,41 5,1 1,44 109,32 7,7 0 2.749,7

12 13 136,05 136,05 5,5 1,57 125,03 8,1 0 2.754,3

13 14 129,67 129,67 7,88 2,41 205,53 13,5 0 2.953,9

ANHANG 2: UMWANDLUNGSTABELLE

Element Faktor Oxid Einheit

Ce 1,2284 CeO ppm

Dy 1,1477 DyO ppm

Er 1,1435 ErO ppm

Eu 1,1579 EuO ppm

Gd 1,1526 GdO ppm

Ho 1,1455 HoO ppm

La 1,1728 LaO ppm

Lu 1,1371 LuO ppm

Nd 1,1664 NdO ppm

Pr 1,2082 PrO ppm

Sm 1,1596 SmO ppm

Tb 1,1762 TbO ppm

Tm 1,1421 TmO ppm

Y 1,2699 YO ppm

Yb 1,1387 YbO ppm

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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