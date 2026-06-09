IRW-News: First Hydrogen Corp. : First Hydrogen informiert über aktuellen Stand der verbindlichen Absichtserklärung mit Robotikfirma zu Produktlinien für Antriebstechnik, Getriebe und Hochleistungsmotoren

IRW-PRESS: First Hydrogen Corp. : First Hydrogen informiert über aktuellen Stand der verbindlichen Absichtserklärung mit Robotikfirma zu Produktlinien für Antriebstechnik, Getriebe und Hochleistungsmotoren

VANCOUVER, B.C., 9. Juni 2026 / IRW-Press / First Hydrogen Corp. (FIRST HYDROGEN oder das Unternehmen) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) hat bei der am 23. Februar 2026 angekündigten Transaktion mit einer Robotikfirma neue Fortschritte erzielt. Die Vertragspartner arbeiten derzeit auf den Abschluss der endgültigen Vereinbarung hin. Aus Sicht des Unternehmens kann sich First Hydrogen mit dieser Transaktion an der Schnittstelle zwischen Robotik, sauberen Energien, Wasserstoff, autonomen Systemen und moderner Mobilität positionieren.

Transaktion mit Robotikfirma sichert strategisches geistiges Eigentum

Die Robotikbranche verzeichnet ein enormes Wachstum. Automatisierung, Arbeitskräftemangel, KI-gestützte Systeme und autonome Mobilität kurbeln die Nachfrage nach fortschrittlichen Roboterplattformen und -komponenten an. Antriebs-, Getriebe- und Motortechnologien sind entscheidende Schlüsselkomponenten in Robotersystemen, die in einer Vielzahl von gewerblichen und industriellen Anwendungen die Bewegungssteuerung, das Handling von Lasten sowie Präzision, Langlebigkeit und Effizienz unterstützen.

Die auf Robotertechnik spezialisierte Firma besitzt bzw. lizenziert 26 erteilte und 10 angemeldete Patente sowie das zugehörige geistige Eigentum, einschließlich Robotertechnik, welche die Produktlinien für Antriebstechnik, Getriebe und Hochleistungsmotoren abdecken. Diese Technologien sind erprobt und weltweit erfolgreich in Anwendungsgebieten der Robotik, der Automobilindustrie sowie im Verpackungssektor im Einsatz. Die sogenannten Aktuatoren vereinen menschenähnliche Geschicklichkeit mit maschineller Präzision, indem sie elektrische Energie in kontrollierte Bewegungen umwandeln. Dadurch versetzen sie Robotersysteme in die Lage, komplexe, repetitive und auch gefährliche Aufgaben auszuführen, für die man traditionell menschliche Arbeitskräfte benötigte. Roboter-Stellantriebe oder Aktuatoren sind grundlegende Bauteile, die ein breites Anwendungsspektrum unterstützen und unter anderem in der Industrierobotik, in elektrischen Mobilitätssystemen sowie in zukunftsweisenden autonomen Plattformen wie unbemannten Drohnen zum Einsatz kommen.

Die Transaktion ist insofern von strategischer Bedeutung, als sie das wachsende Ökosystem des Unternehmens im Bereich saubere Energien und fortschrittliche Mobilität um eine bedeutende Technologieplattform für Robotik, Antriebstechnik und Bewegungssteuerung erweitert. Antriebstechnik, Getriebe und Motoren dienen der Bewegungssteuerung und ermöglichen es Robotersystemen, komplexe, sich wiederholende, hochbelastbare oder auch gefährliche Aufgaben auszuführen.

Im Rahmen seiner breiter aufgestellten Strategie im Bereich Robotik und künstlicher Intelligenz hat First Hydrogen mit der Firma First Humanoid Corp. eine hundertprozentige Tochtergesellschaft gegründet, deren Zweck darin besteht, geistiges Eigentum in den Bereichen Robotik, humanoide Robotik, autonome Systeme und KI-gestützte Technologien zu besitzen, zu entwickeln und zu vermarkten. Das Unternehmen hat sich außerdem die Domain-Namen Firsthumanoid.com und Firsthumanoid.ai gesichert, um damit das zukünftige Branding, die technische Entwicklung sowie einschlägige Vermarktungsinitiativen zu unterstützen.

Laut Schätzungen von Morgan Stanley Research dürfte der Markt für humanoide Robotik bis zum Jahr 2050 einen Wert von 5 Billionen USD erreichen; dazu kommen die dazugehörigen Lieferketten und der Markt für Reparatur, Wartung und Instandhaltung sowie Support. Bis zum Jahr 2050 könnten mehr als 1 Milliarde humanoide Roboter im Einsatz sein. (https://www.morganstanley.com/insights/articles/humanoid-robot-market-5-trillion-by-2050).

Transaktion

First Hydrogen wird 60 Prozent der Anteile an der Robotikfirma übernehmen und dafür zwei Millionen Stammaktien des Unternehmens in mehreren Tranchen sowie 2 Mio. USD, ebenfalls in Teilbeträgen, abtreten, vorbehaltlich der wechselseitig vereinbarten Budgets für den Ausbau der Technologie der Robotikfirma. Die finale Vereinbarung muss noch von der TSX Venture Exchange genehmigt werden.

Über First Hydrogen Corp. (FirstHydrogen.com)

First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver (Kanada), Montreal (Kanada), Deutschland und London (Vereinigtes Königreich), das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge sowie die Produktion und den Vertrieb von grünem Wasserstoff spezialisiert hat. Das Unternehmen hat zwei leichte Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen (FCEV) geplant und konstruiert. Die FCEV sind im Vereinigten Königreich (außer Nordirland) straßenzugelassen und haben nach 6.000 km Testfahrt eine Reichweite von mehr als 630 Kilometern mit einer einzigen Betankung erreicht. Die Fahrzeuge wurden erfolgreich unter realen Bedingungen bei Flottenbetreibern im Vereinigten Königreich getestet.

Über First Nuclear Corp. (FirstNuclear.com)

First Nuclear Corp. hat sich der Entwicklung und Kommerzialisierung fortschrittlicher Lösungen für saubere Energie verschrieben, darunter grüner Wasserstoff, der mit modernsten kleinen modularen Reaktoren erzeugt wird. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, skalierbare, nachhaltige und wirtschaftlich tragfähige Alternativen anzubieten, die zur Erreichung der globalen Klimaziele beitragen und die Energiesicherheit verbessern.

Im Namen des Board of Directors von

FIRST HYDROGEN CORP.

Balraj Mann

Chairman & Chief Executive Officer

Kontakt:

Balraj Mann

First Hydrogen Corp.

+1 604-601-2018

investors@firsthydrogen.com

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