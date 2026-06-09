IRW-News: Hi-View Resources Inc.: Hi-View meldet Porphyrpotenzial in der Tiefe vor Beginn des Feldprogramms 2026 in Toodoggone

IRW-PRESS: Hi-View Resources Inc.: Hi-View meldet Porphyrpotenzial in der Tiefe vor Beginn des Feldprogramms 2026 in Toodoggone

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 9. Juni 2026 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. (Hi-View oder das Unternehmen) (CSE: GXLD; OTCQB: GXLDF; FWB: B630) berichtet, dass das Unternehmen nach einer internen technischen Prüfung der neu entdeckten parallelen Kupfer-Silber-Gold-Zone in seinem Projekt Golden Stranger im Bezirk Toodoggone von einem starken Potenzial für ein bedecktes, unentdecktes Kupfer-Porphyr-System in Verbindung mit porphyrartiger Mineralisierung an der Oberfläche ausgeht. Das Gesteinsprobenprogramm 2025 in der Kupfer-Zone, 500 Meter östlich des Trends Golden Stranger, ergab ausgezeichnete Gehalte von bis zu 37,2 % Kupfer, 1.400 g/t Silber und 2,42 g/t Gold.

Nick Horsley, Chief Executive Officer von Hi-View, kommentierte: Die Entdeckung dieser neuen Zone ist ein ermutigendes Ergebnis im Vorfeld unserer Explorationssaison 2026. Sie bekräftigt unser Vertrauen in das Konzessionsgebiet Golden Stranger und bestärkt es als ein epithermales Ziel hoher Priorität mit der Möglichkeit eines tiefliegenden, unentdeckten Porphyr-Systems. Wir sind begeistert, dieses Ziel weiterzuentwickeln und erwarten, weitere Updates im Verlauf der Saison 2026 zu geben.

Nader Mostaghimi, VP Exploration von Hi-View, kommentierte: Eine neue parallele Zone mit Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierung dieses Kalibers zu entdecken, sagt uns, dass das System Golden Stranger ein potenziell größeres und strukturell komplexeres System ist als früher erkannt. Die Feldsaison 2026 wird sich darauf konzentrieren, diese beiden Zonen in Verbindung zu bringen und unser Verständnis für den vollen Umfang dieses Systems systematisch zu erweitern.

Im Jahr 2025 führte Hi-View ein gezieltes Explorationsprogramm im Konzessionsgebiet Golden Stranger aus, das magnetische Boden- und VLF-Untersuchungen (Very Low Frequency), eine IP-Untersuchung (induzierte Polarisation), Gesteinsproben, Bodenproben, erneute Protokollierung historischer Bohrkerne und geologische Kartierung umfasste. Das Unternehmen nahm 66 Gesteinsproben aus begrenztem exponiertem Gestein im Konzessionsgebiet und entdeckte eine neue bedeutende Mineralisierungszone aus mehreren Quarz- und Karbonat-Erzgängen mit starker Kupfer-, Silber- und Goldmineralisierung (Abbildung 1).

Die neue Kupfer-Zone besteht aus Ausbiss und Hangschutt (Talus) mit Mineralisierung mit einer Streichlänge von ungefähr 330 Metern und einer Mächtigkeit von 70 Metern, in steilerem Gelände exponiert, östlich des historischen Vorkommens Golden Stranger, in dem in der Vergangenheit Bohrungen stattfanden (Abbildung 2). Tabelle 1 stellt die Highlights der Ergebnisse aus dem Gesteinsprobenprogramm 2025 in Golden Stranger dar.

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Tabelle 1. 2025 Highlights der Gesteinsproben aus Golden Stranger

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Abbildung 2. Probe B100210: Bornit-Chalkosin-Gang, von einem später entstandenen Quarz-Rosakarbonat-Erzgang durchzogen, aus der neuen Kupfer-Zone mit einem Gehalt von 0,55 g/t Au, 477 g/t Ag und 3,32 % Cu. In der Nähe der Erzgang-Probe F0031964 (nicht dargestellt), die einen ähnlichen Chalkosin-Bornit-Erzgang mit 0,82 g/t Au, 1400 g/t Ag und 37,2 % Cu enthält. Diese nach Norden verlaufenden, steil (70°) nach Osten einfallenden Sulfid-Erzgänge durchschneiden Hämatit-Andesit.

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Abbildung 3. Highlights der Gesteins- und Bodenproben aus magnetischen Bodenuntersuchungen 2025 in Golden Stranger, mit Darstellung der neuen Zone mit starker Kupfer- und Silbermineralisierung, die parallel zum historischen Vorkommen Golden Stranger zu verlaufen scheint, basierend auf Feldmessungen und magnetischen Bodenuntersuchungen.

Die Entdeckung dieser neuen parallelen Kupfer-Silber-Gold-Zone im Konzessionsgebiet Golden Stranger definiert unsere Zielzonen genauer und stärkt die Explorationsthese. Die Größe des Mineralisierungssystems in Kombination mit den starken Gehalten und der offensichtlichen Strukturbeziehung zum historischen Vorkommen Golden Stranger deutet auf erhebliches zusätzliches Potenzial für unser epithermales Zielgebiet hin und spricht zudem für das Vorhandensein eines Porphyrsystems in der Tiefe. Mit diesen Ergebnissen ist das Unternehmen gut auf eine zielgerichtete und wirkungsvolle Explorationssaison 2026 mit weiteren IP-Untersuchungen zur Abgrenzung der Quelle der Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierung im Konzessionsgebiet Golden Stranger vorbereitet.

Awareness für Investoren

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Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Nader Mostaghimi, P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Hi-View Resources Inc.

Hi-View Resources Inc., ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen an der Canadian Securities Exchange, treibt die Erschließung eines Portfolios an Gold-, Silber- und Kupferprojekten in der Region Toodoggone im nördlichen British Columbia voran. Die zu 100 % unternehmenseigenen und optionierten Projekte des Unternehmens decken über 27.910 Hektar ab und beinhalten das Vorzeigeprojekt Golden Stranger, die Claims Lawyers und das Projekt Borealis - alle als Zielgebiete mit hoher Priorität eingestuft. Zu den weiteren Assets im Portfolio gehören die Konzessionsgebiete Nub und Saunders, während die Northern Claims und Harmon Peak weiterhin Gegenstand von Optionsvereinbarungen sind. Weitere 1.300 Hektar hat das Unternehmen derzeit als Mineralclaims beantragt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Hi-View oder in den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Im Namen des Board of Directors,

R. Nick Horsley

R. Nick Horsley, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hi-View Resources Inc.

R. Nick Horsley - CEO

E-Mail: info@hiviewresources.com

Telefon: (604) 343-4337

Website: www.hiviewgold.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

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Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

WIR BERUFEN UNS AUF DIE SAFE-HARBOUR-BESTIMMUNGEN.

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