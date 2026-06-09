IRW-News: Miningscout: Mexikos Bergbau boomt: Auslandsinvestitionen steigen um 40 %

IRW-PRESS: Miningscout: Mexikos Bergbau boomt: Auslandsinvestitionen steigen um 40 %

Mexikos Bergbau erlebt eine deutliche Zunahme bei Auslandsinvestitionen und M&A Aktivität. Attraktive Projekte werden zunehmend zum Ziel von Übernahmen größerer Akteure, die rasch neue Produktion an den Markt bringen müssen.

Algo Grande Copper (ISIN: CA0156071049, WKN: A41UK1) steht vor dem Beginn eines 8.000 Meter umfassenden Bohrprogramms der Phase II auf dem Adelita-Kupferprojekt im mexikanischen Sonora. In Kürze soll die Mobilisierung des bislang größten Bohrprogramms in der Unternehmensgeschichte starten.

Das geologische Team meldete bereits den Abschluss und die Auswertung hochauflösender magnetischer Drohnen- und Lidar-Vermessungen entlang eines 6 Kilometer langen Granodiorit-Kalkstein-Korridors auf dem Projekt. Die so gewonnenen Daten dienen zur Bestimmung von Bohrzielen.

Algo Grande Copper vor 8.000 Meter Bohrprogramm

Die Ziele des Bohrprogramms sind anspruchsvoll. Priorität hat die Ausweitung der Skarn-Entdeckung Cerro Grande. Die neue magnetische Untersuchung zeigt eine Anomalie, die sich etwa 2,5 Kilometer nordwestlich und südlich der aktuell definierten, 300 Meter langen Lagerstätte erstreckt. Jüngste Bohrungen bei Cerro Grande bestätigten ein großes, hochgradiges Skarnsystem mit mehreren Horizonten. Dazu gehören Analyseergebnisse von 36,00 Metern mit über 1,0 % und 14,79 Metern mit 1,4 % Kupfer. Die neuen Bohrungen bei Cerro Grande sollen insgesamt etwa 7.200 Meter in 15 Bohrlöchern umfassen, mit einer durchschnittlichen Bohrlochlänge von 400 Metern und einer geplanten maximalen Tiefe von 700 Metern.

Mexikos Bergbau durchläuft derzeit eine Boomphase. Obwohl die mexikanische Wirtschaft im ersten Quartal um 0,6 % schrumpfte, legten die ausländischen Direktinvestitionen von 21,4 Mrd. USD im Vorjahr auf 23,6 Mrd. USD zu. Die Investitionen in den Bergbau stiegen dabei überproportional um 39,7 % auf 3,034 Mrd. USD, wie aus einem Ende Mai veröffentlichten Bericht des mexikanischen Wirtschaftsministeriums hervorgeht.

Mehrere Unternehmen meldeten zuletzt Zahlen und Fortschritte, die weiteres Wachstum wahrscheinlich machen. Luca Mining etwa meldete für das Auftaktquartal einen Umsatzanstieg um 40 % auf 57,6 Mio. USD. Die beiden mexikanischen Betriebe, Tahahueto in Durango und Campo Morrado in Guerrero, finanzierten Investitionen in Höhe von 10,9 Mio. USD vollständig aus dem operativen Cashflow.

Mehr Investitionen, mehr M&A: Hohe Aktivität in Mexikos Bergbausektor

Vizsla Silver sicherte sich eine 10 Mio. USD schwere staatliche Kreditgarantie des staatlichen Bergbaufinanzierers FIFOMI für das Panuco-Projekt im Bundesstaat Sinaloa. Dort verfolgt das Unternehmen derzeit einen zweigleisigen Entwicklungsansatz: Die Minenentwicklung wird vorangetrieben, während gleichzeitig die Exploration im Distriktmaßstab mit kostengünstigen Mitteln fortgesetzt wird. Eine vor sechs Monaten veröffentlichte Machbarkeitsstudie schätzt, dass die Mine über eine Laufzeit von 9,4 Jahren jährlich 17,4 Millionen Unzen Silberäquivalent produzieren könnte.

Auch eine erhöhte M&A Aktivität ist zu verzeichnen: Unternehmen erwerben produzierende oder in fortgeschrittener Entwicklung befindliche Projekte, um die Nachfrage nach Metallen zu bedienen. Sierra Madre Gold and Silver erhielt unlängst die Genehmigung der TSX zur Übernahme der Del Toro Silbermine im Distrikt Chalchihuites von First Majestic Silver für 60 Mio. USD.

Die Del-Toro-Mine ist eine vollständig genehmigte, ehemalige Untertage-Silber-Gold-Blei-Mine mit einer Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 3.000 t/d und einem bereits bestehenden unterirdischen Streckennetz von über 62,5 km. Die Mine war bereits zwischen 2013 und 2019 in Betrieb, die erste Produktion ist nun für Mitte 2028 geplant. Gleichzeitig erweitert Sierra Madre den Durchsatz in der Mine La Guitarra.

Silverco Mining hatte Anfang des Jahres die Übernahme von Nuevo Silver und damit der Mine La Negra in Querétaro angekündigt.

Analysten gehen davon aus, dass sich der Konsolidierungszyklus fortsetzen wird, da kleinere Explorationsunternehmen mit attraktiven Projekten, aber begrenzter Finanzierungskapazität, zu Übernahmezielen für größere oder besser kapitalisierte Unternehmen werden, die auf Reservenersatz und ein schnelleres Produktionswachstum abzielen.

Algo Grande bohrt bei zwei Zielen zum ersten Mal

Bei Algo Grande Copper stehen neben der Cerro Skarn Entdeckung noch zwei weitere Ziele im Fokus des anlaufenden Bohrprogramms. Bei Cerro Potrero Süd etwa 3 Kilometer südlich von Cerro Grande entlang desselben Skarnkorridors werden erstmals Diamantbohrungen durchgeführt. Jüngste Oberflächenarbeiten identifizierten eine Kupfer-Gold-Silber-Skarnmineralisierung mit einer Streichlänge von ca. 300 Metern, die mit einer starken, durch die neuen Messdaten definierten magnetischen Anomalie übereinstimmt. Insgesamt 14 Gesteinsproben wiesen Kupfermineralisierung auf, darunter drei Proben mit einem Gehalt von über 1 % Kupfer. Geplant sind drei Bohrungen über jeweils 100 Meter.

Auch in der historischen Mine Las Trancas stehen erstmals Bohrungen an: Hier wurde ein Silber-Kupfer-Gold-System mit starken geologischen Übereinstimmungen zur nahegelegenen Silbermine Alamo Dorado identifiziert. Jüngste Probenahmen ergaben außergewöhnlich hohe Silber-, Kupfer- und Goldgehalte aus der Oberflächenmineralisierung und historischen Abbaustätten. Drei von vier entnommenen Proben wiesen Gehalte von über 1 % Kupfer auf. Geplant sind drei Bohrungen über jeweils 200 Meter.

Laut Algo Grande Copper CEO Enrico Gay ist das Bohrprogramm ein Meilenstein, da es die bisher im Projekt Adelita durchgeführten Bohrungen praktisch verdoppeln wird. Die neue magnetische Drohnenvermessung gibt einen klaren Weg für eine potenziell deutliche Erweiterung vor und öffnet völlig neue Entdeckungsmöglichkeiten im gesamten Adelita-Distrikt.

Positive Bohrergebnisse könnten nicht nur das Interesse anderer Akteure auf sich ziehen, sondern auch zum Katalysator für die Aktie des Unternehmens werden, die seit Monaten eine Konsolidierung durchläuft. Die aktuelle Bewertung von gut 17 Mio. EUR jedenfalls besitzt im Fall fortgesetzt hoher Kupfergehalte noch deutlich Luft nach oben.

Weitere Informationen zu Algo Grande Copper finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/algo-grande-copper/

Unternehmen: Algo Grande Copper

TSXV: ALGR

ISIN: CA0156071049

WKN: A41UK1

Webseite: https://algo-grande.com/

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