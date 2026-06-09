IRW-News: Polaris Renewable Energy Inc.: Drei Projekte von Polaris in Mexiko wurden im Rahmen des Programms für gemischte Entwicklung ausgewählt

IRW-PRESS: Polaris Renewable Energy Inc.: Drei Projekte von Polaris in Mexiko wurden im Rahmen des Programms für gemischte Entwicklung ausgewählt

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 8. Juni 2026 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) (Polaris oder das Unternehmen) gab bekannt, dass das mexikanische Energieministerium (Secretaría de Energía, SENER) und die Bundesstromkommission (Comisión Federal de Electricidad, CFE) das erste nationale Auswahlverfahren im Rahmen des CFE-Programms für gemischte Entwicklung abgeschlossen haben.

Das Verfahren wurde durch eine im Februar 2026 veröffentlichte Ausschreibung (RfP) eingeleitet, wobei die eingereichten Projekte gemäß den vom SENER im Januar 2026 veröffentlichten Richtlinien für gemischte Entwicklungsprogramme bewertet wurden. Am 5. Juni 2026 gaben die CFE und das SENER bekannt, dass das endgültige Vergabevolumen das ursprüngliche Ziel übertraf, wobei Projekte mit einer Gesamtleistung von rund 8.000 MW für die weitere Bearbeitung im Rahmen des Programms ausgewählt wurden.

Im Rahmen dieses Vergabeverfahrens freut sich Polaris bekannt zu geben, dass alle drei im Rahmen des Programms für gemischte Entwicklung eingereichten Projekte im Besitz von Polaris ausgewählt wurden, um in die abschließende Vertragsverhandlungsphase mit der CFE zu gelangen. Diese drei Projekte umfassen eine Solarstromerzeugungskapazität von rund 250 Megawatt (MW) sowie Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) mit einer Kapazität von über 180 MWh, die sich in strategisch wichtigen Energieregionen in ganz Mexiko befinden.

Alle drei Projekte werden nun in die Verhandlung und den Abschluss endgültiger Projektvereinbarungen übergehen, einschließlich Stromabnahmeverträgen (PPAs) sowie Gesellschafter- und Governance-Vereinbarungen. Die CFE hat angegeben, dass die endgültigen Vereinbarungen voraussichtlich bis Ende Juli 2026 unterzeichnet werden. Sobald diese Vereinbarungen abgeschlossen sind, wird Polaris weitere projektspezifische Details bekannt geben, darunter geschätzte Kapitalkosten und Bauzeitpläne.

Das Programm für gemischte Entwicklung stellt die größte Initiative zur Beschaffung von erneuerbaren Energien und Energiespeichern dar, die bislang in Mexiko durchgeführt wurde. Das Programm wurde ins Leben gerufen, um strategische Partnerschaften zwischen der CFE und privaten Entwicklern für die Entwicklung, Finanzierung, den Bau, den Betrieb und die Wartung neuer Stromerzeugungs- und Speicheranlagen im ganzen Land zu fördern. Die Initiative bildet einen zentralen Bestandteil der Strategie zur Erweiterung des nationalen Elektrizitätssystems in Mexiko und zielt darauf ab, den Ausbau neuer Erzeugungskapazitäten zu beschleunigen, die zur Deckung des wachsenden Strombedarfs in Industrie, Gewerbe und Haushalten erforderlich sind. Das Programm wurde konzipiert, um bis 2029 rund 6.500 MW an neuen Kapazitäten für erneuerbare Energieerzeugung und Energiespeicherung zu beschaffen. Ein wesentliches Merkmal des Programms für gemischte Entwicklung ist der langfristige vertragliche Rahmen zwischen der CFE und den erfolgreichen Teilnehmern aus dem privaten Sektor. Die vorgeschlagenen 25-jährigen Stromabnahme- und Tolling-Vereinbarungen sollen stabile und vorhersehbare Einnahmequellen schaffen, die die Projektfinanzierung unterstützen und die Beteiligung von in- und ausländischen Kreditgebern, Infrastrukturfonds, institutionellen Investoren, Exportkreditagenturen und strategischen Partnern erleichtern.

Für Polaris stellt das erfolgreiche Vorankommen aller drei Projekte einen wichtigen Meilenstein in der Strategie des Unternehmens dar, seine Plattform für erneuerbare Energien und Energiespeicherung in Mexiko auszubauen und sich weiter als langfristiger Partner bei den Zielen des Landes im Bereich der Energiewende und der Infrastrukturentwicklung zu etablieren.

CEO Marc Murnaghan sagte dazu: Mexiko stellt einen der attraktivsten Wachstumsmärkte im Portfolio von Polaris dar. Die erfolgreiche Auswahl aller drei Projekte stärkt die langfristige Wachstumsplattform des Unternehmens in einem Markt, der durch ein anhaltendes Wachstum der Stromnachfrage, zunehmende industrielle Aktivitäten und einen anhaltenden Bedarf an neuer Erzeugungs- und Speicherinfrastruktur gekennzeichnet ist. Polaris treibt weiterhin eine Pipeline mit zahlreichen weiteren Projektmöglichkeiten in ganz Mexiko voran, die sich in verschiedenen Phasen der Bewertung, Genehmigung und kommerziellen Entwicklung befinden.

Polaris setzt sich weiterhin für die Bereitstellung langfristiger, nachhaltiger Energielösungen in ganz Lateinamerika und der Karibik ein und freut sich darauf, während des gesamten Genehmigungs- und Umsetzungsprozesses mit allen Beteiligten zusammenzuarbeiten.

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das sich im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit auf den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien in Lateinamerika und der Karibik konzentriert. Wir sind ein leistungsstarkes und finanziell gut ausgestattetes Unternehmen, das einen entsprechenden Beitrag zur Energiewende leistet.

Zum Portfolio des Unternehmens gehören ein geothermisches Kraftwerk (~82 MW), vier Wasserkraftwerke (~39 MW), drei Solar-(Photovoltaik)-Projekte (~35 MW) und ein Onshore-Windpark (~26 MW).

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QUELLE: Polaris Renewable Energy Inc.

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