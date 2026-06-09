IRW-News: Trident Resources Corp.: Trident Resources meldet Mobilisierung von Bohrteams und Ausrüstung für das Sommerbohrprogramm 2026 auf dem Goldprojekt Contact Lake in Saskatchewan

IRW-PRESS: Trident Resources Corp.: Trident Resources meldet Mobilisierung von Bohrteams und Ausrüstung für das Sommerbohrprogramm 2026 auf dem Goldprojekt Contact Lake in Saskatchewan

Vancouver, BC, 9. Juni 2026 / IRW-Press / Trident Resources Corp. (TSXV: ROCK) (OTCQB: TRDTF) (FWB: 6BP0) (Trident oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das gesamte geologische Personal und Bohrpersonal sowie die erforderliche Ausrüstung, darunter zwei Bohrgeräte, für den Start des Sommerbohrprogramms 2026 zum Goldprojekt Contact Lake mobilisiert wurden. Trident plant, zwischen Juni und November auf dem Projekt Contact Lake etwa 35 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von über 20.000 Meter niederzubringen. Darüber hinaus stehen noch die Analyseergebnisse für sieben Bohrlöcher aus dem Winterprogramm im Zielgebiet Contact Lake sowie für elf Bohrlöcher aus der Lagerstätte Preview SW, die sich 3 km südöstlich befindet, aus.

Karte des Goldkonzessionsgebiets Contact Lake:

http://www.tridentresourcescorp.com/_resources/maps/contact-lake-property-map.jpg

Die Bohrarbeiten werden sich auf die Erweiterung der bekannten Goldmineralisierung sowohl in Streichrichtung als auch in die Tiefe konzentrieren, da die Lagerstätte Contact Lake nach wie vor in alle Richtungen für eine Erweiterung offen ist. Das kürzlich abgeschlossene Winterbohrprogramm 2026 hat die hochgradige Goldmineralisierung in der Zone BK3 erfolgreich nach Nordosten erweitert. Das Sommerprogramm zielt darauf ab, die Ressourcenbasis in Streichrichtung nach Westen und in die Tiefe in mehreren höffigen Zielgebieten zu vergrößern.

Lageplan der Bohrstandorte auf Contact Lake:

https://www.tridentresourcescorp.com/_resources/images/Contact-Lake-Drill-Collar-Location-Map.jpg

Contact Lake ist eine in einer Scherzone lagernde orogene Goldlagerstätte, eine Art von Minerallagerstätte, die eine hochgradige Goldmineralisierung in Tiefen von über 1.000 m beherbergen kann. Der Bergbaubetrieb bei Contact Lake hatte zum Zeitpunkt der Stilllegung im Jahr 1998 eine maximale Tiefe von 340 m erreicht, obwohl Bohrungen Goldabschnitte unterhalb dieser Tiefe nachgewiesen hatten. Mit nur begrenzten Bohrungen gelang Trident im Rahmen des Bohrprogramms im Herbst 2025 die Entdeckung eine bedeutende Goldmineralisierung in vertikalen Tiefen von mehr als 500 m unter der Oberfläche und das Unternehmen wird in den kommenden Monaten versuchen, diese hochgradigen Zonen zu erweitern.

Jon Wiesblatt, CEO von Trident Resources, erklärte: Nach dem außergewöhnlichen Erfolg unserer Bohrkampagnen im Jahr 2025 und Anfang 2026 entwickelt sich Contact Lake rasch zu einem der spannendsten hochgradigen Goldprojekte in Kanada. Das Projekt zeigt weiterhin beispielhaft die Schlüsselmerkmale, die mit einigen der erfolgreichsten Goldentdeckungen Kanadas verbunden sind, darunter außergewöhnliche Gehalte, mehrere übereinanderliegende mineralisierte Strukturen, eine starke Kontinuität und ein erhebliches Erweiterungspotenzial sowohl im Streichen als auch in die Tiefe. Da die Mineralisierung nun in mehr als 500 Metern Tiefe bestätigt wurde und die Lagerstätte weiterhin in alle Richtungen offen ist, sind wir der Ansicht, dass wir gerade erst beginnen, das wahre Ausmaß dieses Systems zu erschließen.

Unser über 20.000 Meter umfassendes Sommerbohrprogramm stellt die größte einzelne Explorationsphase seit vielen Jahrzehnten auf Contact Lake dar und spiegelt unser Engagement wider, das Projekt offensiv voranzutreiben und zu erweitern. Über die Ausweitung der bekannten Ausmaße der Mineralisierung hinaus konzentrieren wir uns auch auf neue Entdeckungen und die systematische Erkundung unserer umliegenden Liegenschaft, die die Lagerstätten Preview und Greywacke einschließt, während wir darauf hinarbeiten, ein Goldsystem in Distriktgröße im Zentrum des Goldgürtels La Ronge zu etablieren. Wir sind der Ansicht, dass Trident dank der Kombination aus mehreren Goldlagerstätten, ehemals produzierenden Minen, einer umfangreichen Infrastruktur und einem bemerkenswerten Explorationspotenzial aufgestellt ist, um Kanadas nächstes aufstrebendes Goldrevier auszubauen und erheblichen langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.

Das Goldprojekt Contact Lake im Überblick:

Das Goldprojekt Contact Lake erstreckt sich über eine Fläche von rund 22.790 Hektar und umfasst die ehemals aktive Goldmine Contact Lake, aus der während des aktiven Bergbaubetriebs zwischen 1994 und 1998 etwa 190.000 Unzen Gold bei einem durchschnittlichen Gehalt von 6,16 g/t Au gefördert wurden. Zum Zeitpunkt der Stilllegung der Mine lag der Goldpreis bei etwa 300 $/Unze (USD) und Cameco Corporation meldete, dass noch beträchtliche nicht geförderte Goldressourcen verblieben. Das Konzessionsgebiet Contact Lake, das im überaus höffigen La Ronge Gold Belt in Saskatchewan gelegen ist, beherbergt auch die orogenen Goldlagerstätten Preview SW, Preview North und North Lake.

Einschließlich der Lagerstätte Greywacke North (40 km nordöstlich von Contact Lake, über die Straße erreichbar) befinden sich diese vier Lagerstätten vollständig im Besitz von Trident Resources und verfügen über aktuelle Mineralressourcenschätzungen (siehe Pressemitteilung von Trident vom 24. November 2025), die keine goldbezogenen Unzen aus dem ehemals produzierenden Zielgebiet Contact Lake beinhalten.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC)

Alle Bohrkerne werden protokolliert, fotografiert und mit einer Diamantsäge in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte des Kerns wird in versiegelten Polybeuteln mit eindeutigen Identifikationsnummern verpackt und zur Analyse an ALS Global in Saskatoon, Saskatchewan, transportiert, während die andere Hälfte zu Verifizierungs- und Referenzzwecken vor Ort archiviert und gelagert wird.

Im Labor werden die Proben entgegengenommen und digital erfasst, anschließend getrocknet und zu einem feinen Pulver zermahlen. Gold wird mittels einer 30-g-Brandprobe analysiert, und 49 weitere Elemente werden mittels induktiv gekoppelten Plasmas (ICP) unter Verwendung einer 4-Säuren-Aufschlussmethode analysiert. An ausgewählten mineralisierten Zonen sowie an allen Proben mit einem Goldgehalt von über 3,0 g/t werden sekundäre Siebanalysen durchgeführt, um den Nugget-Effekt der Goldmineralisierung zu quantifizieren. Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollproben (QA/QC), darunter Feldblindproben, Duplikate und laborzertifizierte Standards, werden in einem Anteil von mehr als 10 % aller an das Labor übermittelten Proben in den Probenstrom eingefügt. ALS Global führt außerdem ein eigenes internes QAQC-Protokoll durch.

Qualifizierter Sachverständiger:

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit den in der Vorschrift National Instrument 43-101 festgelegten kanadischen regulatorischen Bestimmungen erstellt und von Cornell McDowell, P.Geo., VP Exploration von Trident Resources und dem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Trident Resources Corp.

Trident Resources Corp. ist ein börsennotiertes kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange notiert ist und sich auf den Erwerb und die Erschließung fortgeschrittener Gold- und Kupferexplorationsprojekte in Saskatchewan (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen treibt seine zu 100 % unternehmenseigenen Projekte Contact Lake und Greywacke Lake offensiv voran, die bedeutende Goldressourcen im höffigen und noch wenig erkundeten Goldgürtel La Ronge beherbergen, sowie das zu 100 % unternehmenseigene Kupferprojekt Knife Lake, das eine historische Kupferressource enthält.

Regionale Karte des Projektstandorts von Trident:

https://www.tridentresourcescorp.com/projects/contact-lake-gold-project/#&gid=1&pid=1

Mehr erfahren über Trident Resources Corp. (TSX-V: ROCK) können Sie auf der Website des Unternehmens unter www.tridentresourcescorp.com.

TRIDENT RESOURCES CORP.

Jon Wiesblatt

-----

Jonathan Wiesblatt

CEO und Direktor

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Jonathan Wiesblatt, Chief Executive Officer

E-Mail: Jon.Wiesblatt@tridentresourcescorp.com

oder:

Andrew J. Ramcharan, PhD, P.Eng., SVP Corporate Communications

E-Mail: info@tridentresourcescorp.com

Trident Resources Corp.

Telefon: 647-309-5130

Gebührenfrei: 800-567-8181

Fax: 604-687-3119

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DES INHALTS DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Angaben zum Abschluss laufender und geplanter Arbeiten an den Projekten des Unternehmens, einschließlich Bohrungen, sowie zum voraussichtlichen Zeitplan dieser Arbeitsprogramme, sowie sonstige Aussagen zu den technischen, finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens, seiner Projekte und anderer Angelegenheiten. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich gegenwärtiger und künftiger Geschäftsstrategien sowie des Umfelds, in dem das Unternehmen künftig tätig sein wird, einschließlich des Uranpreises, der Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen, der Annahme, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden, sowie der Annahme, dass Finanzmittel bei Bedarf zu angemessenen Konditionen zur Verfügung stehen werden. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen, Risiken im Zusammenhang mit der der Exploration innewohnenden Ungewissheit sowie Kostenschätzungen und dem Potenzial für unerwartete Kosten und Aufwendungen, sowie jene, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, zählen unter anderem die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, ungünstige Wetter- oder Klimabedingungen, das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Zulassungen und Freigaben zu erhalten oder aufrechtzuerhalten, das Versäumnis, die Akzeptanz der lokalen Bevölkerung (einschließlich der First Nations) zu erlangen oder aufrechtzuerhalten, ein Rückgang der Preise für Uran und andere Metalle, steigende Kosten, Rechtsstreitigkeiten sowie die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch Vertragspartner. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84584

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84584&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8959801009

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.