IRW-News: U.S. GoldMining Inc.: U.S. GoldMining informiert über den aktuellen Stand seines Explorationsprogramms 2026 und über Infrastruktur-Katalysatoren auf seinem 100 % unternehmenseigenen Whistler-Projekt in Alaska

IRW-PRESS: U.S. GoldMining Inc.: U.S. GoldMining informiert über den aktuellen Stand seines Explorationsprogramms 2026 und über Infrastruktur-Katalysatoren auf seinem 100 % unternehmenseigenen Whistler-Projekt in Alaska

Anchorage, Alaska / 9. Juni 2026 / IRW-Press / U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ: USGO) (U.S. GoldMining oder das Unternehmen) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ - freut sich, ein Update zum für 2026 geplanten Explorationsprogramm (das Programm) in seinem Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska (Whistler oder das Projekt) zu geben.

Highlights:

· Eröffnung des Lagers und Aufbau der Bohranlagen im Gange: Das Unternehmen hat alle wichtigen Geräte und Verbrauchsmaterialien vorzeitig erfolgreich zum Projekt transportiert. Die Teams sind derzeit damit beschäftigt, Bohrplattformen an Zielen mit hoher Priorität zu errichten, wobei erwartet wird, dass das Bohrteam in den kommenden Wochen vor Ort eintrifft, um mit den Bohrarbeiten zu beginnen.

· Umsetzung der Wachstumsstrategie: Das Programm umfasst Diamantkernbohrungen, die sich auf Ziele mit hoher Priorität im Gebiet Whistler - Raintree konzentrieren (siehe Abbildung 1). Ziel ist es, eine Pipeline von Entdeckungen zu entwickeln, die bedeutende Wachstumschancen für das Projekt untermauern können.

· Aufbauend auf einer soliden, konservativen wirtschaftlichen Grundlage: Die künftige Explorationsstrategie baut auf der kürzlich durchgeführten ersten Bewertung (PEA) des Whistler-Vorkommens auf Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Angaben zu Dollarbeträgen auf US-Dollar. Die in der PEA für Whistler für das Jahr 2026 zugrunde gelegten Basispreise betragen 3.200 US-Dollar pro Unze Gold, 4,50 US-Dollar pro Pfund Kupfer und 37,50 US-Dollar pro Unze Silber, basierend auf den langfristigen Marktkonsenspreisen vom Februar 2026.

(siehe Pressemitteilung vom 2. März 2026). Die PEA, die ausschließlich die angezeigten Ressourcen der Lagerstätte Whistler berücksichtigt, ergibt einen Nettobarwert nach Steuern bei einem Diskontsatz von 5 % (NPV5%) in Höhe von 2,0 Mrd. $, eine interne Rendite (IRR) von 33 % und eine anfängliche Amortisationszeit von 2,1 Jahren bei Basisszenario-Preisen.

· Neue Infrastruktur-Katalysatoren auf Bezirksebene: Das Unternehmen gratuliert seinem Nachbarn Terra Energy Center (TEC) zum Erhalt von 89 Mio. US-Dollar an Bundesmitteln vom US-Energieministerium (DOE) zur Bewertung der Machbarkeit der Inbetriebnahme eines neuen 1,25-Gigawatt-Kraftwerks mit CO-Abscheidung und -Speicherung, das nur 30 Meilen östlich von Whistler liegt. Neben Whistler stellt das TEC-Projekt ein weiteres bedeutendes Ressourcenerschließungsprojekt dar, das die Wirtschaftlichkeit der vom Bundesstaat vorgeschlagenen West Susitna Access Road untermauert. TEC bietet zudem eine potenzielle langfristige Energiealternative zur Optimierung künftiger Studien zur Bergbauerschließung in Whistler.

Tim Smith, Chief Executive Officer von U.S. GoldMining, erklärte: Wir freuen uns, berichten zu können, dass unser Explorationsprogramm für 2026 dem Zeitplan voraus ist und im Rahmen des Budgets liegt. Die Vorbereitungen an den Bohrstandorten laufen auf Hochtouren, und wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen mit den Bohrungen zu beginnen. Trotz der jüngsten Volatilität an den globalen Märkten seit der Veröffentlichung unserer Whistler-PEA Anfang März sind wir weiterhin sehr zuversichtlich, dass wir durch aktive Exploration und systematische Risikominderung auf den bereits starken wirtschaftlichen und ressourcenbezogenen Fundamentaldaten des Projekts aufbauen können.

Darüber hinaus sehen wir, dass sich für Whistler starke makroökonomische und regionale Impulse abzeichnen. Die Fundamentaldaten für Kupfer bleiben aufgrund des sich verknappenden Angebots und struktureller Defizite außergewöhnlich stark, wobei die COMEX-Futures Anfang dieses Monats mit 6,64 $/lb neue Rekordhöhen erreichten - deutlich über den in unserer PEA zugrunde gelegten Basispreisen von 4,50 $/lb. Regional gesehen ist der kürzlich gewährte DOE-Zuschuss für das geplante benachbarte Terra Energy Center ein bedeutender Meilenstein für den Bezirk. Kurzfristig stärkt dies die Wirtschaftlichkeit der West Susitna Access Road erheblich, und langfristig eröffnet es eine potenzielle zuverlässige Energiequelle für Whistler.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84605/090626_DE_USGO_PRCOM.001.png

Abbildung 1 Das Whistler-Projekt umfasst drei Gold-±-Kupfer-±-Silber-Mineralsysteme: Whistler-Raintree umfasst die derzeit abgegrenzten Lagerstätten Whistler und Raintree; Island Mountain umfasst die gleichnamige Goldlagerstätte sowie mehrere weitere, noch nicht bebohrte Ziele; und Muddy Creek birgt das Potenzial für die Entdeckung eines intrusivbezogenen Goldsystems.

Whistler-PEA

Weitere Informationen finden Sie in der Zusammenfassung des technischen Berichts mit dem Titel Whistler Gold-Copper Project, S-K 1300 Technical Report Summary and Initial Assessment with Economic Analysis, Alaska, United States of America (der S-K 1300-Bericht), der gemäß Unterabschnitt 1300 der Regulation S-K des US-amerikanischen Securities Act von 1933 (S-K 1300) und den technischen Bericht gemäß der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 (NI 43-101) mit dem Titel Whistler Gold-Copper Project, NI 43-101 Technical Report and Preliminary Economic Assessment, jeweils datiert auf den 2. März 2026. Der S-K-1300-Bericht ist im Unternehmensprofil unter www.sec.gov und der NI 43-101-Bericht im Unternehmensprofil unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Technische Informationen

Die hierin enthaltenen Ergebnisse der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) sind vorläufiger Natur und dienen dazu, eine erste Einschätzung des wirtschaftlichen Potenzials und der Entwicklungsoptionen des Projekts zu liefern. Die PEA, einschließlich des Abbauplans, der Kostenschätzungen und der wirtschaftlichen Bewertung, basiert unter anderem auf zahlreichen Annahmen, und es kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass diese wirtschaftliche Bewertung realisiert werden kann.

Tim Smith, P.Geo., Chief Executive Officer des Unternehmens, hat die Erstellung dieser Pressemitteilung beaufsichtigt und die darin enthaltenen zusätzlichen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft. Herr Smith ist eine qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101 und S-K 1300.

Über U.S. GoldMining Inc.

U.S. GoldMining Inc. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Projekts Whistler konzentriert, das sich 105 Meilen (170 Kilometer) nordwestlich von Anchorage, Alaska, USA, befindet. Das Whistler-Projekt umfasst mehrere Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten und Explorationsziele innerhalb eines großen regionalen Landpakets, das vollständig aus Bergbaukonzessionen des Bundesstaates Alaska besteht und sich über eine Fläche von insgesamt etwa 53.700 Acres (217,5 Quadratkilometer) erstreckt.

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie in früheren technischen Veröffentlichungen auf der Website des Unternehmens sowie unter den jeweiligen Unternehmensprofilen auf www.sec.gov und www.sedarplus.ca.

Weitere Informationen finden Sie unter www.usgoldmining.us.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

U.S. GoldMining Inc.

Alastair Still, Vorsitzender

Tim Smith, Chief Executive Officer

Gebührenfreie Telefonnummer: 1-833-388-9788

E-Mail: info@usgoldmining.us

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen historischen Fakten stellen die in dieser Pressemitteilung dargestellten Informationen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Bundeswertpapiergesetze und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Zu diesen Aussagen gehören Aussagen zu den Plänen und Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt, die Ergebnisse der PEA, Erwartungen hinsichtlich des Projekts und seines zukünftigen Explorations- und Entwicklungspotenzials, die erwarteten Vorteile staatlicher Initiativen und der geplanten regionalen Infrastruktur sowie Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Explorationspläne. Begriffe wie erwartet, geht davon aus, plant, schätzt und beabsichtigt oder ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von U.S. GoldMining und unterliegen inhärenten Unsicherheiten, Risiken und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind und bekannte sowie unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem schwankende Rohstoffpreise, Risiken, die vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen und Mineralressourcenschätzungen im Allgemeinen innewohnen, wirtschaftliche Risiken, sich ändernde wirtschaftliche Faktoren, einschließlich solcher, die sich auf die geschätzten Kosten und Ausgaben sowie die wirtschaftlichen Erträge im Rahmen der PEA auswirken, Abweichungen bei den zugrunde liegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen, die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen und künftigen Erschließungsarbeiten, Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche im Zusammenhang mit der Umwelt, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen oder Zulassungen, Rechtsstreitigkeiten über Eigentumsrechte, sonstige Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, sowie die sonstigen Risikofaktoren, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) unter www.sec.gov und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter www.sedarplus.ca dargelegt sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung, und U.S. GoldMining übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84605

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84605&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US90291W1080

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.