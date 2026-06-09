Kerzenchart verrät: Diese Dow-Aktie ist reif für Rücksetzer
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Bei einem stark gelaufenen US-Standardwert zeigt sich ein markantes Chartmuster, das auf einen baldigen Rücksetzer hindeutet. Wir zeigen, wo das nächste Kursziel liegt.
Quelle: orhan akkurt/Shutterstock.com
Im Trading-Impuls diese Woche werfe ich einen Blick auf die faszinierende Welt der ursprünglich aus Japan stammenden Candlestick-Analyse – einer Chartanalyse-Technik. Anhand einer bekannten Dow-Jones-Aktie zeige ich, wie einzelne Kerzenformationen wertvolle Hinweise auf die Stimmung der Marktteilnehmer und mögliche Trendwechsel liefern können. Eine aktuelle Formation verdient besondere Aufmerksamkeit. Was sich daraus für die weitere Kursentwicklung ergeben könnte, erfährst du hier.
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