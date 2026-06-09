Kerzenchart verrät: Diese Dow-Aktie ist reif für Rücksetzer

Im Trading-Impuls diese Woche werfe ich einen Blick auf die faszinierende Welt der ursprünglich aus Japan stammenden Candlestick-Analyse – einer Chartanalyse-Technik. Anhand einer bekannten Dow-Jones-Aktie zeige ich, wie einzelne Kerzenformationen wertvolle Hinweise auf die Stimmung der Marktteilnehmer und mögliche Trendwechsel liefern können. Eine aktuelle Formation verdient besondere Aufmerksamkeit. Was sich daraus für die weitere Kursentwicklung ergeben könnte, erfährst du hier.

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