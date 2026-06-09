Künstliche Intelligenz

Perplexity will 2028 an die Börse

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: KI
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Quelle: LookerStudio/Shutterstock.com

⁠Die auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte US-Technologiefirma Perplexity strebt ihren Börsengang weiterhin für das Jahr 2028 an. "Wir haben unabhängig von diesen beiden Unternehmen für 2028 geplant, und dabei bleibt ‌es auch", sagte Vorstandschef Aravind Srinivas dem US-Sender CNBC. Am Montag hatte der Rivale OpenAI einen vertraulichen Antrag ⁠für einen ⁠Börsengang in den USA eingereicht, nachdem Anthropic diesen Schritt bereits in der vergangenen Woche vollzogen hatte.

Srinivas zufolge sind die bevorstehenden Börsengänge von großer Bedeutung für die gesamte Branche. "Ich denke, es ist wichtig für die KI-Branche, dass ‌diese Börsengänge gut verlaufen, und ich ‌glaube auch, dass sie gut verlaufen werden, weil es den Unternehmen gut geht", sagte er. Der für Freitag geplante ⁠Börsengang des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk sei dabei ein ‌wichtiger Frühindikator. "Ich denke, es wird ⁠sicherlich Auswirkungen haben, wenn sie nicht gut laufen", fügte Srinivas hinzu.

Der Suchmaschinenbetreiber Perplexity hatte bereits früher einen Börsengang vor 2028 ausgeschlossen. "Indem wir konsequent 2028 als ‌frühesten Termin für einen ⁠Börsengang beibehalten haben, konnte Perplexity ⁠ein gesundes, wachstumsstarkes Geschäft aufbauen", teilte Vorstandsmitglied Dmitry Shevelenko der Nachrichtenagentur Reuters mit. Bereits 2025 hatte Srinivas auf Spekulationen über die Finanzen von Perplexity geantwortet, dem Unternehmen gehe nicht das Geld aus.

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